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13 лютого на Львівщині прощаються із двома воїнами
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13 лютого на Львівщині прощаються із двома воїнами

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13 лютого на Львівщині прощаються із двома воїнами
Зображення ілюстративне. Фото: Суспільне Львів

Сьогодні, 13 лютого, на Львівщині поховають двох полеглих воїнів. Петро Панчишин і Микола Габа загинули на російсько-українській війні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Петро Панчишин народився в селищі міського типу Меденичі Дрогобицького району.

Петро Панчишин
Петро Панчишин. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Після навчання чоловіка призвали на службу до армії, а в грудні 2022 року — до лав Збройних сил України. Петро Панчишин загинув 7 лютого 2024 року під час мінометного обстрілу одного із населених пунктів Донецької області.

Микола Габа мешкав у селі Пониковиця Золочівського району.

Микола Габа
Микола Габа. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Був депутатом Бродівської міської ради Золочівського району Львівської області. Воював в ООС і повернувся до війська з початком повномасштабного вторгнення. Служив старшим лейтенантом, командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Загинув 8 лютого 2024 року у Бахмутському районі Донецької області. У Миколи Габи залишилися батьки, дружина, дві доньки та сестра.

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