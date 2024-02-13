НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У хмельницьких тролейбусах встановлюють нові валідатори
Громадський транспортЛЮДИРегіони

У хмельницьких тролейбусах встановлюють нові валідатори

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У хмельницьких тролейбусах встановлюють нові валідатори
Фото: Хмельницька міська рада

У тролейбусах Хмельницького почали встановлювати нові валідатори. Наразі укомплектовано понад 20 транспортних засобів. Розраховуватись за проїзд через валідатори можна буде вже з першого березня.

Про це повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук на своїй Facebook-сторінці.

З його інформації, договір зі старим оператором завершився першого лютого. Відповідно, Хмельницька міська рада повинна була провести конкурс і обрати нового оператора електронного квитка в місті.

"Наразі у понад 20 тролейбусах вже встановлені нові валідатори. Їх у транспортному засобі буде три — на кожні двері. Через валідатори за проїзд можна буде оплатити банківською карткою, електронним квитком та телефоном. Ще із плюсів — валідатори показуватимуть суму знятих за проїзд коштів і залишок на рахунку. Замінювати картки не потрібно, усі вони працюватимуть у новій системі", — пояснив Микола Ваврищук.

Нова система запрацює з 1 березня.

"Ще у місті незабаром запрацює офіс компанії CityCard Khmelnytskyi. Але подзвонити у колл центр можна вже: 0930631100", — додав заступник міського голови.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
у Запоріжжі тимчасово змінять маршрут трамваї № 3 та №16
У Запоріжжі тимчасово зміняться маршрути трамваїв № 3 та №16
У Львові оштрафували перевізників за неналежну кількість транспорту на маршрутах
У Львові оштрафували перевізників за неналежну кількість транспорту на маршрутах
У Хмельницькому запустили нові великогабаритні автобуси
У Хмельницькому запустили нові великогабаритні автобуси
тролейбус
Затиснув руку дверима: в Києві судитимуть водія тролейбуса, через якого травмувалась пенсіонерка
На початок