У хмельницьких тролейбусах встановлюють нові валідатори

У тролейбусах Хмельницького почали встановлювати нові валідатори. Наразі укомплектовано понад 20 транспортних засобів. Розраховуватись за проїзд через валідатори можна буде вже з першого березня.

Про це повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук на своїй Facebook-сторінці.

З його інформації, договір зі старим оператором завершився першого лютого. Відповідно, Хмельницька міська рада повинна була провести конкурс і обрати нового оператора електронного квитка в місті.

"Наразі у понад 20 тролейбусах вже встановлені нові валідатори. Їх у транспортному засобі буде три — на кожні двері. Через валідатори за проїзд можна буде оплатити банківською карткою, електронним квитком та телефоном. Ще із плюсів — валідатори показуватимуть суму знятих за проїзд коштів і залишок на рахунку. Замінювати картки не потрібно, усі вони працюватимуть у новій системі", — пояснив Микола Ваврищук.

Нова система запрацює з 1 березня.

"Ще у місті незабаром запрацює офіс компанії CityCard Khmelnytskyi. Але подзвонити у колл центр можна вже: 0930631100", — додав заступник міського голови.

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