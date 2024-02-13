Українська ППО знищила 16 із 23 ударних дронів росіян

Протиповітряна оборона Україн у ніч на 13 лютого збила 16 із 23 "шахедів" російської армії у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

За інформацією, російські окупанти атакували 23-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 з російського міста Приморсько-Ахтарськ та кримського мису Чауда.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Напередодні, в ніч на 12 лютого, Повітряні Сили знищили 14 "шахедів" та керовану авіаційну ракету Х-59 в межах шести областей України.