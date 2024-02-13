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"Діти стають суб'єктом пропаганди". Як окупанти хочуть використати школярів для "святкувань" до 24 лютого у Маріуполі
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"Діти стають суб'єктом пропаганди". Як окупанти хочуть використати школярів для "святкувань" до 24 лютого у Маріуполі

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Школа в Маріуполі
Школа у тимчасово окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: АР

У Маріуполі окупанти планують провести святкові заходи до 24 лютого, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну, назвавши це "спеціальною військовою операцією". Для створення "великої картини підтримки Росії" на захоплених територіях залучатимуть учнів шкіл.

Про це в етері "Суспільне. Спротив" розказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Незаконна окупаційна влада міста має намір провести концерти у школах, імовірно, за словами Андрющенко, об’єднають два "свята": 23 лютого, старе радянське свято, та 24 лютого, який назвали днем початку "спеціальної військової операції".

"Це буде низка заходів в першу чергу в школах, саме серед учнів. Тому що діти, на жаль залишаються, основним інструментом пропаганди на території Маріуполя. При чому вони є як суб’єктом так і об’єктом пропаганди", — розказав Андрющенко.

Маріуполь буде ключовим містом серед окупованих РФ українських територій у цьому "святкуванні", наголосив радник мера. Наразі, за його даними, в місті вже працюють російські пропагандисти.

"Має бути велика картина саме з Маріуполя. Він має відгравати ключову роль, щоб продемонструвати на території Росії, яка підтримка "СВО" на так званих звільнених територіях, тобто фактично на окупованих. Маріуполь відомий не лише у нас у світі, він відомий у Росії як перше знищене місто. Вони мають намір продемонструвати різницю, продемонструвати, як радісно там сприймають початок звільнення. І для цього залучають дітей".

Петро Андрющенко звертає увагу на те, що дітей російські окупанти використовують з метою створити лояльне середовище у захопленому та зруйнованому місті.

"Я кажу, що діти мають бути суб’єктом, а не просто об’єктом. Вони це несуть додому і вивчають разом із батьками. І як би там не були налаштовані батьки, вони мають, по-перше, мовчати, по-друге, підтримувати дітей, по-третє – все ж таки це діти", — пояснив Андрющенко.

"Росіяни використовують найефективніший засіб насправді. Найбільш цинічний, але найбільш ефективний засіб для лоялізації всього прошарку населення, яке залишилось в Маріуполі. І для лоялізації до всієї російської окупації. І ми вважаємо, що це другий за масштабом злочин для Російської Федерації одразу після фізичного знищення маріупольців".

В яких школах проводитимуть "святкові заходи"

За даними радника мера, наразі в тимчасово окупованому Маріуполі 15,5 тисяч школярів, з них 11,4 — це маріупольці. "Тобто на сьогодні там навіть російських дітей вистачає, аби робити будь-яку картинку в маріупольських школах", — додав він.

Проводити найбільш показові "святкування" окупанти мають намір, за словами Андрющенка, у школі "Невська", школах №7, №65, №14 та №41. "Це такі школи, де найбільш активні директори, які одразу пішли на співпрацю із ворогом і постійно намагаються вислужитись", — пояснив він.

"У школах буде виступ, будуть вірші, будуть пісні танці, буде організовано візит якихось військових окупантів, які не знаю, що вони можуть розповідати нашим дітям, яких вони бомбардували і вбивали їх близьких і рідних, але принаймні такий план".

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