В Ірпені на Київщині ще в одному навчальному закладі встановили сонячні панелі. Вони забезпечать безперебійне енергопостачання у дитсадочку.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Ірпінської міської ради.

Зазначається, що у дошкільному відділі "Джерельце" гімназії "Освіта" встановили сонячні панелі потужністю 10 кВт. Відтепер заклад зможе працювати у випадку відключення світла.

Обладнання сонячних панелей. Фото: Ірпінська міська рада/Telegram

У міськраді поінформували, що встановлення сонячних панелей відбулося у межах Меморандуму про співпрацю і партнерство із Всесвітньою вітроенергетичною асоціацією (WWEA), яка об'єднує 600 учасників зі 100 країн світу.

"Головна мета асоціації — популяризація та впровадження вітроенергетичних технологій. Проєкт реалізується в рамках благодійної компанії Renewables4Ukraine, ініційованої WWEA, завдяки донатам фінської громадської організації EKOenergy ecolabel", — поінформували у міській раді.

Раніше повідомлялося, що в межах благодійного проєкту "100 сонячних шкіл" місцевий ліцей "Мрія" обладнали сонячною станцією із системами збереження електроенергії. Ще за допомогою благодійників в Ірпінській громаді альтернативними джерелами електроенергії забезпечені чотири амбулаторії.

Що відомо про забезпечення сонячними електростанціями соціальних об'єктів Києва та області під час війни

Усі медичні заклади Києва оснащені генераторами. За словами Миколи Поворозника, встановлювати їх у столичних лікарнях почали кілька років тому. У лютому 2023 року столиця отримала дві сонячні електростанції, на які французькі партнери зібрали 250 тисяч євро.

Інститут серця, що розташований у Києві, отримав від спонсорів комплекс сонячних електростанцій. Це — чотири комплекси з 4 станцій та 16 сонячних панелей, які можуть забезпечити один поверх будівлі Інституту електроенергією.

На початку 2023 року в Україні почали реалізовувати проєкт зі встановлення сонячних електростанцій у шести лікарнях, які працюють в умовах віялових відключень електроенергії. Це медзаклади у Київській, Житомирській, Сумській, Харківській областях та деокупованій частині Херсонщини.

Київщина отримала 38 зарядних станцій від уряду Японії та Програми розвитку ООН (ПРООН). Загалом для всіх регіонів України закупили 1000 нових зарядних станцій. Київська область першою отримала такі пристрої.

Також встановили сонячні панелі у лікарні у Вишневому. Медичний заклад обслуговує понад 120 тисяч пацієнтів.