720 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 12 лютого відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- У селі Біляївка на Херсонщині на російських мінах підірвались двоє місцевих жителів. Поранених чоловіків шпиталізували.
- На лівобережжі Сили оборони знищили танк, самохідну артилерійську установку "Гвоздика", три гармати, гранатомет "Полум'я" та ліквідували 70 російських військових.
- За пособництво РФ судитимуть так звану "голову Новотроїцького муніципального округу". Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.
- У колабораціонізмі підозрюють псевдоочільницю управління праці і соцполітики Херсона". Вона призначала соціальні виплати людям, які мають право на їх отримання та які стояли на обліку в окупаційному органі.
- У Новомиколаївці відновлюють централізоване водопостачання — в населеному пункті встановили водонапірну башту. Споруду придбали за кошти БФ "Небо України".
Внаслідок денних російських обстрілів Херсона, поранені двоє людей
Станом на 21:00 у Херсоні внаслідок денної атаки РФ відомо про двох поранених жінок. Одна травмована перебувала у сквері поблизу медзакладу, інша — у кіоску на зупинці громадського транспорту, повідомив в Telegram керівник МВА Роман Мрочко.
Майже півтора року боронив Україну, після поранення — малює картини. Історія херсонця Євгена Ситнікова
Херсонець Євген Ситніков майже півтора року боронив Україну у лавах ЗСУ. Після поранення пішов у відставку, зараз — малює картини, чим і займався до повномасштабного вторгнення.
Херсонська громада отримала понад 350 сонячних панелей,
Херсонська громада отримала від ГО "GoLOCAL" понад 350 сонячних панелей, повідомляє в Telegram керівник МВА Роман Мрочко. Модулі передали одному з комунальних закладів критичної інфраструктури.
"Я хотіла повернутись до кабінету, а туди влучив снаряд": заступниця директора херсонської лікарні про обстріл РФ
Вдень 13 лютого 2024 року російські військові обстріляли Херсон. Під обстрілом опинились будівля медичного закладу, зупинка громадського транспорту, тролейбус та будинки.
За словами заступниці генерального директора лікарні Світлани Пшеничної, коли почули перші вибухи — вийшли у коридор.
"Вибух був такий гучний, що ми вийшли у коридор. Потім повернулись до кабінетів і знову пролунав вибух. Це було десь між 13 і 14 годинами. Ми чекали в коридорі, дотримуючись правила двох стін, а коли хотіли повертатись, прилетіло саме у мій кабінет", — говорить заступниця гендиректора лікарні.
Військові РФ обстріляли Михайлівку на Херсонщині: поранені двоє людей
Російські військові обстріляли село Михайлівка на Херсонщині, повідомили в Telegram обласної військової адміністрації.
Поранені двоє людей, які на момент атаки перебували на подвірʼї. З вибуховими травмами та уламковими пораненнями, їх доправили до лікарні
На підконтрольну територію України вдалось повернути подружжя з ТОТ Херсонської області
На підконтрольну територію України вдалось повернути подружжя з ТОТ Херсонської області. Вони тричі намагались виїхати з окупації. Російські військові два рази забирали на "підвал" та били жінку за те, що вона говорила українською мовою, повідомив в Telegram омбудсман Дмитро Лубінець.
У Херсоні чутно вибухи
У Херсоні чутно вибухи, повідомив керівник МВА Роман Мрочко в Telegram.
Стріляли по ЗСУ під Кринками на лівобережжі Херсонщини. Семеро російських бойовиків отримали підозри
Семеро чоловіків, які добровільно вступили до різних підрозділів російського війська і обстрілювали позиції Сил оборони на лівобережжі Херсонщини отримали підозру у державній зраді та колабораціонізмі, повідомляє Служба безпеки України в Telegram.
Двоє з них з тимчасово окупованого Криму, п'ятеро з — Донецька та Горлівки. Всім загрожує довічне ув'язнення, йдеться у повідомленні.
Армія РФ з безпілотника атакувала Гаврилівку на Херсонщині: є поранені
Армія РФ з безпілотника скинула вибухівку на Гаврилівку Херсонської області. Влучили у подвір'я поблизу одного з будинків, поранені двоє людей, їх ушпиталили, повідомили в обласній військовій адміністрації.
У медіа розповсюджує проросійські наративи про "знищення націоналістів". У виправдовуванні дій РФ підозрюють жителя з Херсонщини
У колабораціонізмі та виправдовуванні вторгнення РФ підозрюють так званого "заступника міністра цифрового розвитку та масових комунікацій" Херсонської області, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Через російські медіаресурси та власний Телеграм-канал він розповсюджує проросійські наративи про "знищення націоналістів" та критикує українську владу.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
У колабораціонізмі підозрюють жительку Херсонщини
Затримали жительку Херсонщини, яка зареєструвалася як ВПО на підконтрольній території України. Її підозрюють у колабораціонізмі за організацію та участь у псевдореферендумі. Їй загрожує до 10 років ув'язнення, повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Херсонська область — повітряна тривога!
Внаслідок обстрілу Херсона поранена жінка
Російська армія атакувала житлові квартали Херсона. Поранена жінка. Їй надають допомогу, повідомила Херсонська ОВА.
За хабар хотів уникнути відповідальності. Чотири роки ув’язнення може отримати житель Херсонщини за спробу підкупити правоохоронців
Чотири роки ув’язнення може отримати житель Херсонщини за спробу підкупити правоохоронців. Він керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння і хотів уникнути відповідальності за це. Його попередили, що за спробу підкупу передбачена кримінальна відповідальність, але водій запропонував поліцейським "хабар" в сумі 4 500 грн, повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Херсонські рятувальники отримали нове спорядження від нідерландських благодійників
Рятувальники Херсонщини отримали нове спорядження від благодійників з Нідерландів: каски, форму, рукавиці і взуття.
Раніше європейці передали три пожежних автівки, дві з них направили до Музиківки і Чорнобаївки, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.
Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині пошкоджені будинки та технічні споруди
Поліція показала наслідки обстрілів РФ населених пунктів Херсонщини за добу. Війська РФ атакували з авіації Берислав та Крупицю. Внаслідок вибуху керованих бомб у Крупиці пошкоджене технічне приміщення та житловий будинок. Обстріляли Херсон і передмістя із важкої артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків, авіації та БпЛА.
Правоохоронці відкрили 11 проваджень за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".
Рідні загиблого Максима Рослякова з Херсона створили петицію про присвоєння йому звання "Герой України" посмертно
Рідні загиблого українського захисника Максима Рослякова з Херсона просять підтримати петицію про присвоєння йому посмертно звання "Герой України".
Про це Суспільному повідомила наречена загиблого Яна Белоус.
"Максим завжди був справжнім патріотом і завжди бажав, щоб наше місто було вільним. Загинув він на річницю звільнення Херсона 11 листопада 2023 року", — сказала дівчина.
Петицію опублікували на офіційному сайті Офісу президента України 12 лютого 2024 року.
Внаслідок нічних обстрілів Львового на Херсонщині загинула жінка
Вночі російські війська атакували Львове на Херсонщині. На подвірʼї власної оселі загинула місцева жителька, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
У Херсоні тимчасово не працюватиме автобусний маршрут №34 "Комкова–ХБК"
У Херсоні тимчасово не працюватиме автобусний маршрут №34 "Комкова–ХБК". Підприємство-перевізник закрив господарську діяльність, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.
На Херсонщині вночі ППО збило три "Шахеди"
Підрозділи ППО на Херсонщині вночі збили три БпЛА типу "Shahed-131/136", повідомили Сили оборони півдня.
Війська РФ 33 рази атакували правобережну Херсонщину, двоє людей
Протягом доби російська армія 33 рази обстріляла Херсонщину з різного виду озброєння, випустила 215 снарядів. По Херсону — 25. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Дві людини поранені, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
Українська ППО знищила 16 із 23 ударних дронів росіян
Протиповітряна оборона Україн у ніч на 13 лютого збила 16 із 23 "шахедів" російської армії у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.