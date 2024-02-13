Стріляли по ЗСУ під Кринками на лівобережжі Херсонщини. Семеро російських бойовиків отримали підозри

Семеро чоловіків, які добровільно вступили до різних підрозділів російського війська і обстрілювали позиції Сил оборони на лівобережжі Херсонщини отримали підозру у державній зраді та колабораціонізмі, повідомляє Служба безпеки України в Telegram.

Двоє з них з тимчасово окупованого Криму, п'ятеро з — Донецька та Горлівки. Всім загрожує довічне ув'язнення, йдеться у повідомленні.