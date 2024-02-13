Херсонець Євген Ситніков майже півтора року боронив Україну у лавах ЗСУ. Після поранення пішов у відставку, зараз — малює картини, чим і займався до повномасштабного вторгнення.

З квітня 2022 року херсонський художник Євген Ситніков був у лавах ЗСУ. Зараз він військовослужбовець у відставці, в Одесі пройшов курс лікування після поранення.

У госпіталі чоловік дописав картину “Анкіл — Щит Марса”, над полотном він працював два роки. Його робота “Анкіл” залишалась у на той час окупованому Херсоні. На полотні зображені події Революції Гідності, учасником якої був художник та військовослужбовці Збройних Сил України.

"Я взяв за основу римський мотив. Це була військова картина, бо такі зараз часи в Україні. Щит. Захист. Оберіг. Малювати я її почав перед повномасштабним вторгненням РФ, писав під час карантину. У мене була ідея: зобразити навколо щита лицарів, які протистоять різним чудовиськам. Я хотів, щоб в образі лицарів були справжні люди, які справді служать в ЗСУ", — говорить художник.

Картина "Анкіл - Щит Марса". Автор Євген Ситніков. Фото: Суспільне Херсон

Зараз Євген працює над картиною “Лісова пісня”. У його баченні Лукаш зображений як військовий. Герой не у формі, але за сценарієм, пройшов якісь життєві випробування.

Картина Євгена Ситнікова "Лісова пісня". Фото: Суспільне Херсон

Картину “Україна-Японія”, Євген Ситніков, подарував госпіталю, де лікувався, на знак подяки.

"Мені, як і багатьох побратимам, хотілося щось зробити для лікарні. Адже лікарі також робили свій подвиг: багато військових після поранень з нервовими зривами у лікарні, але кожен побратим щось робив для лікарів. А я написав картину", — говорить херсонець.

Картина "Україна-Японія", автор Євген Ситніков. Фото: Суспільне Херсон

У лавах ЗСУ Євген воював майже 1,5 року, до цього був у територіальній обороні, а влітку 2022 року — на Херсонському напрямку. Євген розповів, що служив гранатометником, брав участь у боях під Станіславом та Олександрівкою. В Олександрівці він мав власну майстерню та мріяв розбити сад.

"Так вийшло, що доводилось стріляти в сторону моєї майстерні. Мені розказали, що там пробита стеля на якій висіла картина "козак Мамай". Мої знайомі, кажуть, що снаряд прилетів, все в осколках, але картина висить і з нею нічого не сталось. Вона ціла", — каже чоловік.

Херсонець Євген Ситніков зі своїми картинами. Фото: Суспільне Херсон

На Херсонському напрямку Євген Ситніков воював близько двох місяців. Там отримав контузію.

"Ми були на важких позиціях на той момент. Був випадок, коли я вивіз побратима з пораненням. Потім ми повернулись, я опинився один в бліндажі і потрапив під обстріл. Я виліз з біноклем, щоб подивитись чи не йде піхота, так і отримав контузію. На той момент, найбільше мені хотілося, щоб усі вціліли, і тільки це", — пригадує чоловік.

Херсонський художник Євген Ситніков разом з побратимом. Фото надав Євген Ситніков

Зараз Євгену Ситнікову 34 роки. Після перемоги він планує повернутися до Херсона та збирається продовжувати розвивати туризм та мистецтво.

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