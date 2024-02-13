У Дніпрі через обстріл — перебої зі світлом і водою, зупинена насосна станція; внаслідок атаки армії РФ одна із ТЕС пошкоджена і припинила виробництво електроенергії; у Харкові вилилося близько 3 тис. тонн нафтопродуктів та Сенат США ще на крок просунув допомогу Україні — Суспільне підготувало головні новини ранку 13 лютого.

1. У Дніпрі через обстріл зупинена насосна станція

Армія Росії вночі обстріляла цивільну інфраструктуру Дніпра, повідомив міський голова Філатов. Як наслідок — у місті сталися перебої зі світлом, зупинилася насосна станція, частково припинено водопостачання.

2. Через атаку армії РФ одна із ТЕС припинила виробництво електроенергії

У ніч на 13 лютого внаслідок обстрілу російських військових одна з теплоелектростанцій ДТЕК припинила виробництво електроенергії. Про це повідомила компанія ДТЕК.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих, однак серйозно пошкоджене обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.

3. У Харкові близько 3 тис. тонн нафтопродуктів вилилися в екосистему

Після удару РФ по резервуарах підприємства у Немишлянському районі 9 лютого стався витік нафтопродуктів в екосистему. За попередніми даними, у середовище потрапило близько 3000 тонн продуктів. Про це повідомила пресслужба обладміністрації.

Чому це важливо: За даними Держекоінспекції Харківщини, нафтопродукти вилилися в річку Немишля, а далі за течією потрапили в річки Лопань, Уди та Харків.

За результатами попередніх досліджень, нафтопродукти не потрапили до джерел з питною водою. Міський голова Харкова 12 лютого доручив обстежити місця зберігання нафтопродуктів.

4. Сенат США проголосував за припинення дебатів щодо допомоги Україні

Американські сенатори ухвалили клопотання про припинення дебатів щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю, повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова.

Клопотання підтримали 66 сенаторів (за необхідних 60), проти проголосували 33 сенатори.

Контекст: Законопроєкт передбачає виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі понад 95 млрд доларів, з яких 60.06 млрд доларів пропонується направити на підтримку України, а 14.1 млрд доларів — на допомогу Ізраїлю.

Зважаючи на припинення дебатів, фінальне голосування за цей законопроєкт може відбутися 14 лютого. У разі схвалення у Сенаті він надійде на розгляд Палати представників Конгресу США.