Американські сенатори ухвалили клопотання про припинення дебатів щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова у Facebook.

Клопотання підтримали 66 сенаторів (за необхідних 60), проти проголосували 33 сенатори.

Законопроєкт передбачає виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі понад 95 млрд доларів, з яких 60.06 млрд доларів пропонується направити на підтримку України, а 14.1 млрд доларів — на допомогу Ізраїлю.

Зважаючи на припинення дебатів, фінальне голосування за цей законопроєкт може відбутися 14 лютого. У разі схвалення у Сенаті він надійде на розгляд Палати представників Конгресу США.

Що відомо про допомогу від США для України

Питання про продовження допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки триває ще від жовтня 2023 року. Тоді президент Джо Байден наполягав ухвалити законопроєкт щодо продовження допомоги Україні, Ізраїлю та країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань, на 106 мільярдів доларів.

У листопаді спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою. Згодом хотіли ухвалити законопроєкт допомоги Ізраїлю без України, проте процес затягнувся до лютого 2024 року.

Сенат США 5 лютого оприлюднив деталі законопроєкту, який передбачає спільну допомогу вартістю 118 мільярдів для України, Ізраїлю та Тайваню. Також туди входить фінансування охорони південного кордону. Для України передбачені понад 60 мільярдів доларів.

Нині сенатори намагаються ухвалити законопроєкт допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню без питання фінансування безпеки кордонів США.