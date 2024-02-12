Павло Сисоєв 17 років працює електромонтером високовольтних мереж. Зокрема, два роки — у прифронтових населених пунктах Запорізької області. 21 грудня 2023 року президент України Володимир Зеленський нагородив Павла орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Про особливості роботи у прифронтовому регіоні та з якими викликами стикається чи не щодня — дізнавалося Суспільне.

Від початку повномасштабного вторгнення до обов’язків Павла додалася робота під обстрілами:

"Степногірськ, Новояковлівка. Відновлювали дроти, перебиті після артобстрілу або ще чогось там. Не знаєш, коли прилетить і куди попаде".

Павло Сисоєв, електромонтер Запоріжжяобленерго. Фото: Суспільне Запоріжжя

Працювати на прифронтових територіях чоловік зголосився сам, бо має великий досвід, що значно пришвидшує роботу:

Не хочеться, щоб люди сиділи без світла. Світло, це в принципі все. Без світла немає ні води, ні газу, нічого не буде запускатись. Тому, все, що в наших силах, ми все робимо".

Працівники Запоріжжяобленерго під час роботи на об'єкті. Фото: Суспільне Запоріжжя

Павлу, разом із колегами, доводилось чимало разів потрапляти під російські обстріли. Зокрема, поблизу Новояковлівки, бригаду електромонтерів застав зненацька мінометний вогонь.

"Вже один чи два дроти зацепили, коли почули, що починають свистіти над головою. Ми зібрались і просто пішли в лісосмугу. Перечікували поки все скінчиться",— згадує електромонтер.

Павло Сисоєв разом із колегою під час роботи. Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами Павла Сисоєва, нові перебої електромереж інколи з’являються ще до того, як енергетики встигають поїхати з населеного пункту:

"Ми вже роботу на одній ділянці зробили, тільки від'їхали, обстріл почався буквально метрів 800-900 від нас. Ми від'їхали, пересиділи у хлопців в лінійній службі, в Степногірську. Двоє хлопців поїхали подивились, перебитий дріт в наступному прогоні. Ми знову туди поїхали, знову почали скручувати".

Напередодні професійного свята, 21 грудня 2023 року, указом Президента України, Павла Сисоєва нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

"Приїхав, як завжди. 22 число — це ж День енергетика, ми приїхали з якоїсь роботи. Мені говорять: "Тебе ось нагородили орденом". Не очікував звісно, але приємно", — згадує момент нагородження електромонтер.

Фото: Суспільне Запоріжжя "Вважаю, що не тільки я заслуговую. Чимало з нас повинні були отримати цей орден" Павло Сисоєв, електромонтер

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