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У Харкові встановили меморіальну дошку бійцю Сергію Барчану на позивний "Консул"
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У Харкові встановили меморіальну дошку бійцю Сергію Барчану на позивний "Консул"

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Харків, Сергій Барчан, 25 бригада, Салтівка
Згиблий військовий Сергій Барчан. Фото: Харківська міська рада

Меморіальну дошку військовому Сергію Барчану встановили у школі №128 на Салтівці, де він навчався. Боєць загинув на Донеччині 11 березня 2023 року.

Про це 12 лютого повідомила пресслужба міської ради.

Сергій Барчан на позивний "Консул" служив у 25-й повітряно-десантній бригаді. Його посмертно нагородили медаллю "За військову службу Україні".

На встановленні меморіальної дошки Сергію Барчану забралися сімʼя, побратими та педагоги
На встановленні меморіальної дошки Сергію Барчану забралися сімʼя, побратими та педагоги, Харків, лютий 2024 року. Фото: Харківська міська рада

"У 2003 році закінчив школу та вступив до Харківського національного університету радіоелектроніки. Після завершення навчання працював в Інституті радіофізики та електроніки імені НАН України", — сказано в повідомленні.

Сергій Барчан
У школі на Салтівці встановили меморіальну дошку бійцю Сергію Барчану. Фото: Харківська міська рада

На встановленні дошки були присутні голова райадміністрації, батьки та рідні загиблого, побратими, педагоги, мешканці району.

У Харкові встановили меморіальну дошку Сергію Барчану на позивний "Консул"
У Харкові встановили меморіальну дошку Сергію Барчану на позивний "Консул", лютий 2024 року. Фото: Харківська міська рада

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