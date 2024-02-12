У Харкові встановили меморіальну дошку бійцю Сергію Барчану на позивний "Консул"

Меморіальну дошку військовому Сергію Барчану встановили у школі №128 на Салтівці, де він навчався. Боєць загинув на Донеччині 11 березня 2023 року.

Про це 12 лютого повідомила пресслужба міської ради.

Сергій Барчан на позивний "Консул" служив у 25-й повітряно-десантній бригаді. Його посмертно нагородили медаллю "За військову службу Україні".

На встановленні меморіальної дошки Сергію Барчану забралися сімʼя, побратими та педагоги, Харків, лютий 2024 року. Фото: Харківська міська рада

"У 2003 році закінчив школу та вступив до Харківського національного університету радіоелектроніки. Після завершення навчання працював в Інституті радіофізики та електроніки імені НАН України", — сказано в повідомленні.

У школі на Салтівці встановили меморіальну дошку бійцю Сергію Барчану. Фото: Харківська міська рада

На встановленні дошки були присутні голова райадміністрації, батьки та рідні загиблого, побратими, педагоги, мешканці району.

У Харкові встановили меморіальну дошку Сергію Барчану на позивний "Консул", лютий 2024 року. Фото: Харківська міська рада

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