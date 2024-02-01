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Зміни у виплатах для переселенців на Кіровоградщині: хто отримає допомогу
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Зміни у виплатах для переселенців на Кіровоградщині: хто отримає допомогу

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Уряд ще на місяць продовжив виплату компенсації на проживання для переселенців. З 1 березня автоматично її продовжать непрацездатним. Іншим людям, які отримували виплати, потрібно подати нову заяву.

Розмір виплати не змінений. Це дві тисячі на дорослу людину і три тисячі на дитину до 18 років і особу з інвалідністю, розповіла заступниця директора обласного департаменту соцзахисту населення Олена Михальченко.

З 1 березня автоматично на пів року виплату призначать тим, хто не може працювати. Це

  • пенсіонери, у яких сума пенсії не перевищує 9444 гривень,
  • діти-сироти, позбавлені батьківського піклування,
  • вихователі будинків сімейного типу і прийомні батьки,
  • люди з інвалідністю першої та другої групи та
  • діти з інвалідністю до 18 років.

Працездатним людям потрібно наново подати заяву протягом лютого-березня до органів місцевого самоврядування. Ще на шість місяців зможуть отримати виплати

  • переселенці, у родинах яких є діти до 14 років, які не мають змоги відвідувати виховні та навчальні заклади або навчання відбувається у змішаному форматі, онлайн та офлайн, через що батьки не мають можливості працювати.
  • Якщо у складі сім'ї є людина, яка доглядає за інвалідом I групи або за дитиною з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розгляду, або людиною яка досягла 80-річного віку, за дитиною, хворою на тяжкі захворювання, якій не встановлена інвалідність, що підтверджується документально.
  • Малолітня дитина, яка прибула без супроводу законного представника.
  • Вагітна жінка після 30-го тижня вагітності.
  • Люди, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та/або отримують соціальну допомогу.
  • Родини, у яких люди працездатного віку працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа-підприємець та розпочали діяльність або отримали допомогу, або мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу, або отримали ваучер на навчання та у складі сім'ї є діти віком до 14 років.
  • Родини, у яких непрацююча людина працездатного віку на дату звернення зареєструвалася у центрі зайнятості як безробітна або така, що шукає роботу, але ще не працевлаштувалася та в сім'ї є діти, які навчаються на денній формі навчання.

Вадим – переселенець з Луганської області. На Кіровоградщину переїхав після повномасштабного вторгнення Росії. Прийшов до центру надання адміністративних послуг подати документи.

"Ця війна забрала в мене все – сім’ю, місто, життя, житло. Прийшов переоформляти, добра людина дала мені житло, компенсацію якусь, за те, що живу в неї. Мені дві тисячі платять".

У Кіровоградській області проживають майже 87 тисяч переселенців. З них 80 тисяч переїхали з початку повномасштабної війни. 44 тисячі – це люди працездатного віку. Понад 22 тисячі – діти. Понад чотири з половиною тисячі – люди з інвалідністю. Майже 16 тисяч — пенсіонери. Допомогу на проживання нарахували 46 тисячам людей, сказала Олена Михальченко.

Фінансує виплати міністерство соцполітики.

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