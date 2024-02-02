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У Раді назвали, у яку суму обійдеться мобілізація 500 тисяч людей
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У Раді назвали, у яку суму обійдеться мобілізація 500 тисяч людей

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Підласа
Роксолана Підласа, голова бюджетного комітету, Рада, 19 жовтня 2023 року. Фото: Andrii Nesterenko/Global Images Ukraine/Getty Images

Мобілізація 500 тисяч військовозобов'язаних і додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть потребувати збільшення видатків держбюджету-2024 на суму у 720 млрд грн.

Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в подкасті Центру економічної стратегії (ЦЕС).

"720 млрд грн додаткової потреби на рік — колосальна сума. Це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році, і 41% видатків на оборону. А на оборону можна використовувати лише внутрішні ресурси. Кошти міжнародних партнерів на потреби армії витрачати не можна", — сказала вона.

За словами Підласої, збільшити власні надходження на 40% за кілька місяців — "це дуже нетривіальне завдання".

Депутатка зазначила, що мобілізація у 2024 році обійдеться в 322 млрд грн додаткових видатків на одяг, навчання, харчування, грошове забезпечення.

Вона додала, що Міноборони на зустрічах з питання мобілізації та відкритих засіданнях оборонного комітету озвучувало додаткову потребу в близько 400 млрд грн на закупівлю та модернізацію військової техніки.

Що відомо про мобілізацію

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

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