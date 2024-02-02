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Законопроєкт щодо мобілізації: у Міноборони пояснили, чому в документі немає положень про призов 500 тисяч людей
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Законопроєкт щодо мобілізації: у Міноборони пояснили, чому в документі немає положень про призов 500 тисяч людей

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Законопроєкт щодо мобілізації: у Міноборони пояснили, чому в документі немає положень про призов 500 тисяч людей
Фото: Міноборони

Начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк заявив, що новий законопроєкт стосовно мобілізації не регулює питання конкретної кількості людей, яку потрібно призвати до лав ЗСУ.

Про це посадовець повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми говоримо про створення того механізму, що доєднає до війська стільки людей, скільки буде потрібно. І вже далі цю цифру буде диктувати реальність бойових дій з одного боку, та спроможність цього мобілізаційного механізму залучити людей до війська, спроможність держави за певний час певну кількість людей всім забезпечити", — пояснив Павлюк.

Начальник Управління преси та інформації МО зазначив, що всі механізми, передбачені у вказаному законопроєкті, не будуть створені миттєво.

"Багато положень вимагають ще окремої нормативної бази. Це нормально. Інша справа, що в умовах війни ми прагнемо, щоб це якнайшвидше запрацювало. Роботи ще багато", — сказав посадовець.

Коментуючи терміни, в які може запрацювати новий закон, Павлюк підкреслив, що для держави було б найкращим, якби цей механізм мобілізації було вдосконалено.

"Ми розраховуємо, що якнайшвидше буде і підтримано законопроєкт у парламенті, й згодом підписано президентом", — додав начальник Управління преси та інформації Міноборони.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

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