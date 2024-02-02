Кабмін обмежив час лікування українських військових за кордоном

Кабінет міністрів обмежив час лікування українських військових за кордоном — тепер сукупний час перебування військових за кордоном не має перевищувати 12 місяців.

Як повідомив постійний представник Кабінету міністрів у ВР Тарас Мельничук, уряд вніс зміни до постанови КМУ від 5 квітня 2022 р. №411.

"Встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців підряд", — йдеться у повідомленні.

За українськими законами за увесь період лікування та перебування у відпустці для лікування військовослужбовцям ЗСУ зберігається грошове та матеріальне забезпечення.

21 квітня 2023 року уряд спростив процедуру виїзду поранених бійців на лікування за кордон. Медичні заклади, в яких воїни перебувають на лікуванні чи реабілітації, зможуть самостійно визначати, необхідність скерувати їх на лікування.

Україна бере участь в європейській програмі "Евакомед", яка дозволяє направляти за кордон в рамках медичної евакуації поранених і постраждалих внаслідок бойових дій.