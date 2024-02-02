НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Кабмін обмежив час лікування українських військових за кордоном
КАБМІНВетерани ЗСУМЕДИЦИНАПодії

Кабмін обмежив час лікування українських військових за кордоном

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кабмін
Засідання уряду. Фото: Кабінет міністрів України

Кабінет міністрів обмежив час лікування українських військових за кордоном — тепер сукупний час перебування військових за кордоном не має перевищувати 12 місяців.

Як повідомив постійний представник Кабінету міністрів у ВР Тарас Мельничук, уряд вніс зміни до постанови КМУ від 5 квітня 2022 р. №411.

"Встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців підряд", — йдеться у повідомленні.

За українськими законами за увесь період лікування та перебування у відпустці для лікування військовослужбовцям ЗСУ зберігається грошове та матеріальне забезпечення.

21 квітня 2023 року уряд спростив процедуру виїзду поранених бійців на лікування за кордон. Медичні заклади, в яких воїни перебувають на лікуванні чи реабілітації, зможуть самостійно визначати, необхідність скерувати їх на лікування.

Україна бере участь в європейській програмі "Евакомед", яка дозволяє направляти за кордон в рамках медичної евакуації поранених і постраждалих внаслідок бойових дій.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
У Білоцерківському районі на Київщині створять новий індустріальний парк — Кабмін
Нові робочі місця та інвестиції в економічний розвиток: на Київщині створять новий індустріальний парк
Постанова про єдиний підхід до сертифікації операторів протимінної діяльності
Уряд ухвалив постанову про єдиний підхід до сертифікації операторів протимінної діяльності — Шмигаль
Денис Шмигаль
Кабмін затвердив постанови, щоб посилити український ОПК
Шмигаль
Кабмін готує постанову про спрощену систему сертифікації операторів з розмінування — Шмигаль
На початок