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У Медвині на Київщині запрацював новий ЦНАП. Які послуги можна отримати
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У Медвині на Київщині запрацював новий ЦНАП. Які послуги можна отримати

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У с. Медвин відкрили нову будівлю центру надання адміністративних послуг (ЦНАП)
ЦНАП у с. Медвин, Київська область, 2 лютого 2024 р. Фото: КОВА

У селі Медвин Білоцерківського району відкрили нову будівлю Центру надання адміністративних послуг. Заклад став другим у Київській області державним сервісом, під'єднаним до мережі "Дія.Центр".

Про це інформує пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Центр оснастили сучасною технікою і створили комфортні умови для відвідувачів. ЦНАП Медвинської сільської ради надаватиме 284 послуги, серед яких:

  • реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання (на платформі ДМС);
  • реєстрація актів цивільного стану (смерть, шлюб, народження, комплексна послуга єМалятко);
  • послуги з реєстрації нерухомості;
  • послуги з реєстрації бізнесу;
  • земельні послуги (прийом заяв про надання дозволів та затвердження технічної документації щодо земельної ділянки, видача витягів з ДЗК про земельну ділянку та нормативно грошову оцінку земельної ділянки, видача витягів з рішень сесій, що стосуються земельних питань);
  • послуги місцевого значення (присвоєння поштової адреси, видача витягів з єдиної електронної системи у сфері будівництва щодо інформації про присвоєння адрес, прийом заяв на матеріальну допомогу від громади);
  • послуги адміністративного та соціального характеру (присвоєння статусу та видача довідок внутрішньо переміщеним особам, компенсація коштів власникам житла за розміщення ВПО "Прихисток");
  • видача документів дозвільного характеру (повідомлення про початок будівельних робіт, декларація про завершення будівництва, інші через ЄДЕССБ);
  • послуги ветеранам та членам їх сімей.

Також відвідувачі можуть скористатися місцем самообслуговування з доступом до порталу "Дія" та кімнатою для переговорів, яка призначена для розвитку контактів місцевого бізнесу.

Що відомо про роботу ЦНАПів на Київщині під час війни

Після деокупації Київської області від військ РФ центри надання адміністративних послуг почали поступово відновлювати роботу. У травні 2022 року у регіоні працювали 49 таких установ.

Через бойові дії на Київщині повністю були зруйновані 3 ЦНАПи в Бородянській, Іванківській, Бишівській територіальних громадах, ще 5 – частково.

У жовтні 2022 року — завдяки підтримці міжнародних партнерів — у Бородянці почали будівництво нового модульного ЦНАПу. Він почав приймати відвідувачів у березні 2023-го. Подібні проєкти почали реалізувати у Бишівській та Димерській громадах.

На початку 2023 року на Київщині працювали 64 центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), де для жителів доступні 546 видів послуг.

Влітку 2023 року в Іванкові відкрили модульний Центр надання адмінпослуг завдяки підтримці Програми розвитку ООН, ЄС, Канади та Міністерства цифрової трансформації України.

Наприкінці 2023 року на Київщині діяли 66 ЦНАПів. У Київській ОДА обіцяли, що на початку 2024 року ЦНАПи функціонуватимуть в усіх 69 громадах області.

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