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Лідер КНДР закликав зміцнювати військово-морський флот для підготовки до війни
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Лідер КНДР закликав зміцнювати військово-морський флот для підготовки до війни

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Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав зміцнювати флот для підготовки до війни, Північна Корея
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на пуску ракети КНДР, фото: KCNA

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав до зміцнення військово-морського флоту країни для посилення підготовки до війни і захисту морського суверенітету КНДР.

Про це повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

Під час візиту на суднобудівний завод Нампхо на західному узбережжі країни Кім заявив, що зміцнення військово-морських сил КНДР є "найважливішим питанням". Коли саме відбувся цей візит Кіма не уточнюється.

Під час візиту Кіма поінформували про підготовку до будівництва військових кораблів. Лідер КНДР наказав чиновникам просуватися вперед у виконанні п'ятирічного плану військового розвитку, затвердженого керівною партією країни в 2021 році.

Під час зустрічі Кім пообіцяв розробити високотехнологічну зброю, в тому числі атомний підводний човен, а також гіперзвукову боєголовку, супутник-шпигун і міжконтинентальні балістичні ракети на твердому паливі.

У п'ятничному повідомленні державної інформагенції Північної Кореї, вперше згадується про візит Кіма на верф Нампхо, хоча раніше вже повідомлялося про візит Кіма на верф у Сінпо, відзначають у Південній Кореї.

Суднобудівний завод "Сінпо Південь", розташований у однойменному місті на сході КНДР, вважається головною верф'ю для підводних човнів Півночі. На верфі "Нампхо" спостерігається будівництво баржі для запуску балістичних ракет, що запускаються з підводних човнів.

Міністерство об'єднання Південної Кореї, відповідальне за міжкорейські відносини, засудило заяви Кіма про підготовку до війни.

2 лютого Північна Корея провела четверте за останні десять днів ракетне випробування, запустивши кілька крилатих ракет зі свого західного узбережжя в напрямку Жовтого моря.

Раніше Кім Чен Ин заявляв, що Південна Корея є “головним ворогом” КНДР і що він “не має наміру уникати війни”.

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