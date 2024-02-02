Вчетверте за тиждень: КНДР знову запустила крилаті ракети

Північна Корея вчетверте за тиждень запустила кілька крилатих ракет біля свого західного узбережжя.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяву військових Південної Кореї.

Зазначається, що КНДР здійснила запуск вранці, у п'ятницю 2 лютого. Як пише видання, південнокорейські військові більш детальної інформації не надали.

28 січня КНДР запустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя

31 січня у КНДР заявили, що в країні відбулися навчання з запуску стратегічної крилатої ракети Hwasal-2, для "перевірки швидкої контратакувальної позиції й поліпшення стратегічних ударних можливостей".

30 січня Південна Корея заявила, що Північна Корея запустила кілька крилатих ракет біля західного узбережжя.

Випробування зброї КНДР

15 січня Північна Корея заявила, що провела льотні випробування нової твердопаливної ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою.

19 січня Північна Корея провела випробування своєї підводної системи ядерної зброї на знак протесту проти спільних військових навчань Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії.

21 листопада 2023 року КНДР запустила розвідувальний супутник.

26 листопада 2023 року у КНДР заявили, що їхній розвідувальний супутник зробив фото військових баз США. Водночас міністр оборони Південної Кореї заявив, що Північна Корея перебільшила можливості свого супутника, оскільки для його налаштування потрібен час.

Раніше у КНДР ухвалили закон, який дозволяє використовувати ядерну зброю "у разі загрози". Зазначається, що Північна Корея застосує ядерну зброю у разі неминучого нападу на її керівництво або для того, щоб перемогти у війні.