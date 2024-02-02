"Боронив церкву від закриття": житель Тернопільщини відзначив столітній ювілей

Житель Копичинців на Тернопільщині Григорій Хомич відзначив столітній ювілей. Чоловік народився в Польщі. Під час операції "Вісла" 1946 року його переселили в Україну.

Про це розповіла Суспільному його донька Ярослава Хоростківська.

За її словами, батько має двох дітей, четверо внуків та п’ятеро правнуків. Працював у колгоспі землеміром, тютюноводом. Брав участь у Другій світовій війні, був нагороджений орденами.

Григорій Хомич, ювіляр. Фото: Наталія Гедзик

"Зараз батько болісно реагує на події повномасштабного вторгнення, бо вже переживав війну і отримував поранення в голову. Один з уламків і досі є в голові", — сказала жінка.

У радянські часи ювіляр був одним із тих, хто боронив церкву в Монастириськах від закриття. За це тодішня влада ув'язнила його, повідомляють на сторінці Копичинецької громади в соцмережі.

"Досі чоловік дуже полюбляє читати. Хоч у такому віці це важко дається, та він не полишає свого хобі. Секрет його довголіття — це рух. Усе своє життя чоловік бігав та багато ходив. Радить усім робити хоча б десять тисяч кроків за день. Сторічний ювілей свідчить про багатий життєвий досвід, мудрість, стійкість та непереборну силу духу", — йдеться у дописі.

Автори: Христина Кругляк, Надія Хара