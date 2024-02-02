У Львові бабак Роман дав прогноз на весну

Бабак Роман, який живе у львівській "Домівці врятованих тварин", дав прогноз на весну. Тварина "не побачила свою тінь" через похмуру погоду. Відповідно до народних прикмет, це знаменує ранню весну.

Про це Суспільному розповів керівник "Домівки" Орест Залипський.

За словами Ореста Залипського, бабаку Роману — 4 роки. Два з них він живе у притулку, раніше жив у торговому центрі, де слугував розвагою для відвідувачів.

Бабак Роман. Фото: Іванка Дусько/Суспільне Львів

"В нього не відновилися життєві його властивості, природні інстинкти. Але також, коли були сильні морози, то Ромчик скоро біг у клітку і лягав спати, тільки теплішає, Ромчик виходить до свого вольєру", — розповідає керівник "Домівки врятованих тварин".

Бабак Роман. Фото: Іванка Дусько/Суспільне Львів

У Львівському гідрометцентрі до прогнозу тварини ставляться скептично. За словами синоптикині Оксани Мазепи, наступного тижня на Львівщині справді буде відчутне потепління — 6-11 градусів тепла. Проте з 11 лютого варто очікувати холодний атмосферний фронт і до 3-10 градусів морозу вночі.