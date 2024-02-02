Бельгія викликала посла Ізраїлю після бомбардування агентства розвитку в Газі

Міністерка закордонних справ Бельгії Надя Лябіб 2 лютого викликала посла Ізраїлю після ударів по бельгійському агентству розвитку в Секторі Гази.

Про це вона повідомила у своїй соцмережі X.

"Напади на цивільну інфраструктуру суперечать міжнародному гуманітарному праву. Усі сторони повинні поважати міжнародне право", — заявила посадовиця.

У дописі раніше вона опублікувала фотографії розбомбленої будівлі агентства.

Reuters цитує Міністерство розвитку Бельгії, де йдеться, що зараз невідомо про жертви серед цивільного населення після удару по бельгійському агентстві в Газі. Будівля, якою користується організація, мала бути порожньою на момент бомбардування.

МЗС Бельгії виступає за припинення вогню у Секторі Гази. До того самого закликає і міністерка розвитку Керолайн Дженнес.

"Компенсації за шкоду та руйнування повернуться до порядку денного ЄС", — сказала вона.

Що відомо про вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Світові лідери засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїлю висловили в Європейському союзі та Україні.

Уряд Ізраїлю 8 жовтня 2023 року підтримав запровадження воєнного стану в країні.

9 жовтня торік Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектора Гази.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 11 жовтня 2023 року погодився сформувати уряд національної єдності з членами опозиції, включаючи колишніх генералів, щоб керувати країною через кабінет міністрів воєнного часу.

Того ж дня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю.

13 жовтня 2023 року Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту".

27 жовтня минулого року речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 28 жовтня 2023 року повідомив, що другий етап війни проти ХАМАСу розпочався напередодні ввечері.

1 листопада 2023 року сухопутні сили Ізраїлю прорвали передову лінію оборонипалестинського руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 13 листопада торік заявив, що бойовики угруповання ХАМАС втратили контроль над Газою.

Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, яке супроводжувалося щоденним звільненням груп заручників.

22 грудня 2023 року стало відомо, що Ізраїль зруйнував мережу тунелів ХАМАСу в Газі.

Через два дні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що ЦАХАЛ посилює бойові дії на території Сектору Гази.