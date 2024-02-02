Рішення про припинення вогню у Секторі Гази і звільнення заручників може бути досягнуто протягом декількох тижнів, повідомив представник Катару. За його словами, ХАМАС та Ізраїль домовилися про "суть" угоди, в результаті якої решта цивільних заручників, що утримуються в Газі, будуть звільнені в обмін на припинення вогню тривалістю 40 днів. Водночас ХАМАС ще не взяв на себе зобов'язання дотримуватися угоди.

Про це пише видання The Times.

"Обидві сторони погодили зміст майбутнього гуманітарного перемир'я, і ми сподіваємося, що воно буде укладено протягом декількох тижнів", — заявив прессекретар міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі.

Зазначається, що посередники на чолі з Катаром і Єгиптом сподіваються, що цей імпульс може призвести до “припинення війни, переговорів про управління Газою і довгострокового врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту”.

Однак ХАМАС ще не взяв на себе зобов'язання дотримуватися угоди, і представник угруповання повідомив The Times, що рішення про те, чи прийме він її, ще не ухвалили.

За словами представника ХАМАСу, делегація бойовиків перебуває в Єгипті, щоб обговорити деталі пропозиції. Вона хоче отримати гарантії того, що припиниться війна, яка почалася у відповідь на теракти угруповання в Ізраїлі 7 жовтня, в результаті яких загинуло понад 1200 людей.

Як пише The Times, пропозиція, узгоджена в Парижі, передбачає припинення бойових дій на 40 днів, протягом яких ХАМАС звільнить решту цивільних з-поміж понад 100 заручників, яких утримує угруповання. Наступні етапи передбачають звільнення ізраїльських солдатів і повернення тіл загиблих заручників.

Як відзначає видання, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що війна не може закінчитися, поки ХАМАС не буде усунутий від влади в Газі, але на нього чиниться тиск з боку Вашингтона з вимогою припинити бойові дії.

Підконтрольне ХАМАСу міністерство охорони здоров'я в Газі заявляє, що на палестинській території, де в результаті ізраїльського наступу були зруйновані значні ділянки інфраструктури, загинуло понад 27 000 людей.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, заявив у четвер, 1 лютого, про розгром бригади ХАМАСу у місті Хан-Юніс на півдні Сектору Гази.

Зазначається, що Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає регіон цими вихідними, і це буде його п'ята поїздка до Ізраїлю з часу нападу ХАМАСу 7 жовтня.

"Ці переговори, наші переговори, проходять дуже, дуже активно. Ми вважаємо, що дискусії були продуктивними. Вони рухаються в правильному напрямку", — сказав речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Як пише видання, очевидний прорив у переговорах стався після того, як президент США Джо Байден підписав указ, спрямований проти ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан, яких звинувачують у нападах на палестинців та ізраїльських мирних активістів. Цей крок запроваджує фінансові санкції та візові заборони в першому раунді проти чотирьох осіб.

Санкції спрямовані на те, щоб позбавити цих чотирьох осіб можливості користуватися фінансовою системою США і заборонити американським громадянам мати з ними справу. Американські чиновники заявили, що вони оцінюють, чи варто карати інших осіб, причетних до нападів, які посилилися під час війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

"Це насильство становить серйозну загрозу миру, безпеці і стабільності на Західному березі річки Йордан, в Ізраїлі і в регіоні Близького Сходу, а також загрожує національній безпеці і зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів", — заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Раніше повідомлялося, що представники Ізраїлю, США, Катару та Єгипту у Парижі узгодили план звільнення заручників, яких ХАМАС утримує у Секторі Гази.

Що відомо про вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Світові лідери засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїлю висловили в Європейському союзі та Україні.

Уряд Ізраїлю 8 жовтня 2023 року підтримав запровадження воєнного стану в країні.

9 жовтня торік Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектора Гази.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 11 жовтня 2023 року погодився сформувати уряд національної єдності з членами опозиції, включаючи колишніх генералів, щоб керувати країною через кабінет міністрів воєнного часу.

Того ж дня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю.

13 жовтня 2023 року Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту".

27 жовтня минулого року речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 28 жовтня 2023 року повідомив, що другий етап війни проти ХАМАСу розпочався напередодні ввечері.

1 листопада 2023 року сухопутні сили Ізраїлю прорвали передову лінію оборонипалестинського руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 13 листопада торік заявив, що бойовики угруповання ХАМАС втратили контроль над Газою.

Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, яке супроводжувалося щоденним звільненням груп заручників.

22 грудня 2023 року стало відомо, що Ізраїль зруйнував мережу тунелів ХАМАСу в Газі.

Через два дні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що ЦАХАЛ посилює бойові дії на території Сектору Гази.

Що відомо про звільнення заручників у рамках угоди між Ізраїлем і ХАМАСом

Згідно з наявною угодою, угруповання, що базуються в Газі, повинні звільнити ізраїльських дітей і жінок, за винятком солдатів Армії оборони Ізраїлю, які перебувають на службі. Зокрема, заручниками в Газі залишаються дев'ять дітей, наймолодшому з них — 10 місяців, пише ізраїльське видання.

Між п'ятницею і понеділком, коли мало закінчитися початкове перемир'я, ХАМАС звільнив 50 ізраїльських заручників. Це 30 дітей і 20 ізраїльських жінок, 10 з яких були матерями звільнених дітей, викрадені ХАМАСом під час наступу 7 жовтня. ХАМАС також звільнив росіянина і 18 інших іноземців — 17 тайців і філіппінця — в рамках окремої угоди, укладеної за посередництва Ірану.

У відповідь Ізраїль звільнив 150 жінок і неповнолітніх палестинців, які відбували покарання в ізраїльських в'язницях за злочини проти безпеки.

Початкова угода передбачала, що режим припинення вогню може бути продовжений ще на кілька днів. Загалом — до 10 днів, включно з першими чотирма, якщо ХАМАС звільнятиме щонайменше 10 додаткових заручників щодня, а Ізраїль звільнятиме більше ув'язнених із розрахунку три ув'язнених на кожного заручника.

Таким чином було погоджено дводенне продовження терміну. І після того, як у вівторок ХАМАС звільнив 10 ізраїльських заручників, ще 10 мали бути звільнені 29 листопада. В рамках дводенного продовження перемир’я Ізраїль мав звільнити 60 палестинських ув'язнених з органів безпеки. Йдеться про жінок і неповнолітніх.

Крім того, у ніч на 1 грудня бойовики палестинського руху ХАМАС звільнили з полону вісьмох заручників з Ізраїлю. Спочатку випустили пару – 21-річну жінку та 40-річного чоловіка. А потім, за кілька годин, ХАМАС передав Червоному Хресту ще 6 ізраїльтян.

За даними уряду Ізраїлю, станом на 15 грудня 2023 року в Газі залишалися 132 заручники. 112 із них вважалися живими, а 20 — загиблими.