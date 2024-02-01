Російські військові авіабомбами тричі обстріляли пам’ятку національного значення Кам’янська Січ на Херсонщині.

Про це повідомили в Telegram Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП) з посиланням на відео з пропагандистських каналів.

Як повідомили МКІП, на відео видно, що перший раз влучили безпосередньо по розташуванню колишньої Кам’янської Січі, де знаходяться ще недосліджені виробничі об’єкти залізотопного та гончарного комплексу першої половини 18 ст.

"Другий раз влучили по території сучасного туристичного об’єкта, де розташовується лапідарій, на якому представленні кам’яні пам’ятки у безпосередній близькості від хреста та могили кошового отамана Костя Гордієнко та в’їзних воріт Січі", — йдеться у повідомленні.

Культурний об’єкт, який опинився під російським обстрілом, містить Могилу кошового отамана Костя Гордієнко та кладовище запорізьких козаків першої половини XVIII ст.

"Наразі відомо про понад 120 пошкоджених чи зруйнованих РФ пам’яток національного значення України. Російська Федерація цілеспрямовано нищить матеріальну культуру, аби стерти українців як націю. Однак їй не вдасться оминути покарання за свої злочини та доведеться відповідати за злочини у міжнародних судах", — цитують в повідомленні тимчасового виконувача обов'язки міністра Ростислава Карандєєва.

Як розповів Суспільному херсонський краєзнавець Андрій Лопушинський, судячи з відео, снаряди влучили по недосліджені території.

"Досліджувати у цих точках ми не зможемо у майбутньому. Але і не можна сказати, що це призвело до руйнації пам'ятки історії, археології та туристичного об'єкта. На цей час можу сказати, що те не ті місця, де працювали археологи, тобто вони зможуть далі продовжувати там працювати. Місця, по яких водили туристів, також збереглися", — сказав краєзнавець.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.