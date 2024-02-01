За минулу добу військові РФ 279 разів обстріляли Херсонщину. З артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації випустили 1606 снарядів.

Про це у Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

За його інформацією, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Дві людини загинули, ще шестеро отримали поранення.

Раніше в ОВА повідомили, що російські військові атакували бригаду "швидкої допомоги" у Бериславському районі. З безпілотника вдарили по медиках, які поверталися з виклику.

Як розповів Суспільному керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков, у кількість випущених снарядів враховані й ті, що армія РФ пускала по Кринках.

"У Кринках наші хлопці (українські військові — ред.) утримують плацдарм. Але дуже багато було обстрілів і керованими авіабомбами та з дронів", — сказав Толоконніков.

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