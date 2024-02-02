Mahv etilgen "İvanovets" raketa gemisi aqqında ne bilemiz

Kiçik aynıñ 1-iniñ gecesi işğal etilgen Qırımda Ukraina MNniñ Bİİniñ "Group 13" mahsus bölüginiñ operatsiyasınıñ neticelerine köre, yarımadanıñ ğarbındaki Doñuzlav gölünde bulunğan Rusiyeniñ Qaradeñiz flotunıñ büyük raketa gemisi "İvanovets" mahv etildi.

USQniñ Arbiy-Deñiz Quvetleri (DAQ) bildirdiler ki, raketa gemikerniñ 41 taqımınıñ bu raketa gemisi Novoozörnoyedeki baza noqtasını qorçalayaraq, arbiy qaravullay edi. Bildirildi ki, RF Qaradeñiz flotunıñ 1241.1 leyhalı tek üç böyle gemige saip olğanını esapqa alıp, bu pek büyük bir ğayıptır. Bu gemide 130 km uzaqlıqqa uçaq bilgen "Moskit" türü gemilerge qarşı raketaları bar edi.

USQniñ Arbiy-deñiz quvetleriniñ nutuqçısı Dmıtro Pletençuk Suspilne Qırımğa añlattı ki, "İvanovets", RF QFnıñ esas arbiy gemilerinden biridir. Oña ücüm, Rusiyege ciddiy zarar ketirdi.

Cenüp Mudafaa quvetleriniñ matbuat merkeziniñ reberi Nataliya Ğumenük bildirdi ki, gemi taqımı 40 insandan ibaret ete edi. Gemide qaç insannıñ olğanı alâ daa belli olmay. Amma büyük qıdırıcı-qurtarıcı operatsiya keçirile. Buña köre, gemi vazifelerni yapqan edi ve taqımnen de tamamınen tolu edi.