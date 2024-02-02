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Batılğan gemi "İvanovets": RF Qaradeñiz flotunıñ ğayıplarınen yañartılğan malümat grafikası yayınlandı
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Batılğan gemi "İvanovets": RF Qaradeñiz flotunıñ ğayıplarınen yañartılğan malümat grafikası yayınlandı

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Batılğan gemi &quot;İvanovets&quot;: RF Qaradeñiz flotunıñ ğayıplarınen yañartılğan malümat grafikası yayınlandı
RF Qaradeñiz flotunıñ ğayıplarınen malümat grafikası. Фото: Twitter/Фредерік Ван Локерен

Ukraina Mudafaa Quvetleri, Rusiye Qaradeñiz flotunıñ (RF QF) 11 rus gemisini (şu cümleden, işğal etilgen Qırımnıñ ğarbındaki Doñuzlav gölündeki reydde rus büyük raketa gemisi "İvanovets"ni) mahv ettileri ve bozdılar.

Belçika ADQnıñ sabıq zambiti, arbiy-deñiz analitikacısı Frederik Van Lokeren öz X (eski Twitter) saifesinde maqbul malümat grafikasını yayınladı.

Ukraina Mudafaa Quvetleri, RF QFnıñ qaysı gemilerini mahv ettiler ve bozdılar

  • Büyük desant gemisi (BDG) "Saratov" — 2022 senesi mayıs ayınıñ 24-ünde işğal etilgen Berdânskta (Zaporijjâ vilâyeti) "Toçka-U"nen ücüm neticesinde batıldı;
  • BDG "Novoçerkask" – 2022 senesi mayıs ayınıñ 24-ünde işğal etilgen Berdânskta (Zaporijjâ vilâyeti) "Toçka-U"nen ücüm neticesinde bozuldı;
  • BDG "Tsezar Kunikov" – 2022 senesi mayıs ayınıñ 24-ünde işğal etilgen Berdânskta (Zaporijjâ vilâyeti) "Toçka-U"nen ücüm neticesinde bozuldı;
  • Raketa kreyseri "Moskva" – 2022 senesi çiçek ayınıñ 13-ünde "Neptun" gemilerde qarşı raketalarınen ateşler neticesinde batıldı;
  • Qurtarıcı buksir gemisi SB-739 "Vasiliy Beh" – 2022 senesi bozarğan aynıñ 17-inden başlap eki "Ğarpun" raketasınen ücüm neticesinde batılğan sayılır;
  • Deñiz mina gemisi "İvan Ğolubets" – 2022 senesi orta küz ayınıñ 29-ında işğal etilgen Aqyarda uçucısız deñiz üzerindeki dronnıñ ücümi neticesinde bozuldı;
  • BDG "Oleneğorskiy ğornâk" – 2023 senesi arman ayınıñ 4-ünde Novorosiyskta (Rusiye) uçucısız deñiz üzerindeki dronnıñ ücümi neticesinde bozuldı;
  • BDG "Minsk" – 2023 senesi berim ayınıñ 13-ünde işğal etilgen Aqyarda Storm Shadow raketalarınen mahv etildi;
  • Deñiz astındaki gemi B-237 "Rostov-na-Donu"– 2023 senesi berim ayınıñ 13-ünde işğal etilgen Aqyarda Storm Shadow raketalarınen mahv etildi;
  • Küçük raketa korveti "Askold" – 2023 senesi boş aynıñ 4-ünde Keriçte (işğal etilgen Qırım) Storm Shadow raketalarınen mahv etildi;
  • BDG "Novoçerkask" – 2023 senesi ilk qış ayınıñ 26-sında kefede (işğal etilgen Qırım) raketa ücümi neticesinde mahv etildi;
  • Büyük raketa gemisi "İvanovets" – kiçik aynıñ 1-iniñ gecesi Doñuzlav gölünde uçucısız deñiz üzerindeki dronnıñ ücümi neticesinde mahv etildi.

Mahv etilgen "İvanovets" raketa gemisi aqqında ne bilemiz

Kiçik aynıñ 1-iniñ gecesi işğal etilgen Qırımda Ukraina MNniñ Bİİniñ "Group 13" mahsus bölüginiñ operatsiyasınıñ neticelerine köre, yarımadanıñ ğarbındaki Doñuzlav gölünde bulunğan Rusiyeniñ Qaradeñiz flotunıñ büyük raketa gemisi "İvanovets" mahv etildi.

USQniñ Arbiy-Deñiz Quvetleri (DAQ) bildirdiler ki, raketa gemikerniñ 41 taqımınıñ bu raketa gemisi Novoozörnoyedeki baza noqtasını qorçalayaraq, arbiy qaravullay edi. Bildirildi ki, RF Qaradeñiz flotunıñ 1241.1 leyhalı tek üç böyle gemige saip olğanını esapqa alıp, bu pek büyük bir ğayıptır. Bu gemide 130 km uzaqlıqqa uçaq bilgen "Moskit" türü gemilerge qarşı raketaları bar edi.

USQniñ Arbiy-deñiz quvetleriniñ nutuqçısı Dmıtro Pletençuk Suspilne Qırımğa añlattı ki, "İvanovets", RF QFnıñ esas arbiy gemilerinden biridir. Oña ücüm, Rusiyege ciddiy zarar ketirdi.

Cenüp Mudafaa quvetleriniñ matbuat merkeziniñ reberi Nataliya Ğumenük bildirdi ki, gemi taqımı 40 insandan ibaret ete edi. Gemide qaç insannıñ olğanı alâ daa belli olmay. Amma büyük qıdırıcı-qurtarıcı operatsiya keçirile. Buña köre, gemi vazifelerni yapqan edi ve taqımnen de tamamınen tolu edi.

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