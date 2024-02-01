Kiçik aynıñ 1-iniñ gecesi işğal etilgen Qırımda Ukraina MNniñ Bİİniñ "Group 13" mahsus bölüginiñ operatsiyasınıñ neticelerine köre, yarımadanıñ ğarbındaki Doñuzlav gölünde bulunğan Rusiyeniñ Qaradeñiz flotunıñ büyük raketa gemisi "İvanovets" mahv etildi.

UPD: Telegram kanalında USQniñ Arbiy-Deñiz Quvetleri (DAQ) bildirdiler ki, raketa gemikerniñ 41 taqımınıñ bu raketa gemisi Novoozörnoyedeki baza noqtasını qorçalayaraq, arbiy qaravullay edi.

"RF Qaradeñiz flotunıñ 1241.1 leyhalı tek üç böyle gemige saip olğanını esapqa alıp, bu pek büyük bir ğayıptır. Bu gemide 130 km uzaqlıqqa uçaq bilgen "Moskit" türü gemilerge qarşı raketaları bar edi", — dep bildirildi.

DAQ qoştılar ki, rus gemiler taqımı azlaşmasınıñ neticesi pek büyüktir, çünki olarnıñ taqımı 40 deñizciden ibarettir.

"Bu operatsiya, rus tecavuzcılarınıñ sağlığı içün Qırımda, işğal etilgen topraqlarda bulunmaq zararlı olğanını hatırlatmalı", — dep bildirildi.

Öz Telegram kanalında Ukraina Mudafaa nazirliginiñ Baş istihbarat idaresi bu aqqında haber berdi.

"Rus gemisinin korpusına ateşler neticesinde gemi bozulıp, mahv etildi. "İvanovets" gemisi battı. Tecavuzcı bir devletniñ batılğan gemisiniñ fiyatı tahminen $60-70 million dollardır", — dep bildirildi.

İlk bilgilerge köre, Doñuzlavdaki rus qıdırıcı-qurtarıcı operatsiyası semereli olmadı.

"Ukraina Raqamiy transformatsiya nazirligi ve United24 platformasınıñ desteginen bu operatsiya yerine ketirildi", — dep ukrain istihbaratı qoştı.

"İvanovets" deñiz, baza noqtalarındaki duşmannıñ arbiy gemilerini, desant ve naqliyat vastaları ve gemilerini, deñiz gruppalarını ve sığınaqlarını yoq etmege yönelgen "Molniya" ("Yıldırım") 12411 leyhalı büyük raketa kateridir.

Qara qış ayınıñ 31-inde Qırım ve Aqyarda patlamalar aqqında ne bilemiz

Çerşenbe künü qara qış ayınıñ 31-inde işğal etilgen Aqyarda Saq, Kezlev ve Aqşeyh rayonlarında bir qaç patlama duyuldı. Belbek uçaq limanı yanında yanğın çıqtı. RF Mudafaa nazirligi, Qara deñiz ve Qırım avasında 20 raketa tüşürgenini ve Qara Töbeldeki arbiy qısımğa raketalarnıñ parçalarınıñ tüşkenini bildirdi.

Aqyar şeeriniñ "gubernatorı" Mihail Razvojayev bildirdi ki, işğalciler altı raketa tüşürip, şeerge kütleviy ücüm yoq ettiler. İlk malümatqa köre kimse yaralanmadı. Onıñ sözlerine köre, "Üst Belbek" bağça cemaatındaki 12 ev raketalarnıñ parçalarınen bozuldı.

Aynı zamanda USQniñ Ava Quvetleriniñ reberi general-leytenant Mıkola Oleşçuk, qara qış ayınıñ 31-inde işğal etilgen Qırımdaki "Belbek" uçaq limanındaki patlamalarnı tasdıqladı.

"Pivden" OKnıñ matbuat merkeziniñ reberi Nataliya Ğumenük bildirdi ki, Ukrain Mudafaa quvetleriniñ işi semereli oldı, bunı da rus tarafı tanıdı. Ukraina öz topraqlarını qaytarmaq içün olarnı işğalcilerden "temizletmeli".

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