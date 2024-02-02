Станом на 2 лютого у Чорному та Азовському морях перебувають три російські кораблі на чергуванні — один в Азовському, два в Чорному. Ракетоносії заведенні у пункти базування. Росія передислокувала корабельний склад до Новоросійська. При цьому потоплений 1 лютого великий ракетний катер "Івановєц" міг мати на момент знищення повноцінний екіпаж, який наразі розшукують окупанти.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері "Суспільне. Спротив".

"Цілком ймовірно, що вони на початку навчального відпрацювали свої злагоджені дії і боротьбу за живучість, і інші тренувальні заходи, які були обов'язковими за розкладом. І повернулися у пункт базування. Крім того, розуміємо, що передислокувавши корабельний склад до Новоросійська, вони потребують злагодженості дій і щодо оборони цього нового пункту базування. Тому можуть ще виводити розгорнуті угрупування для того, щоб перевірити саме ефективність її саме оборони, зокрема й з огляду на ту активність, яка раптово зменшила кількість ворожого морського флоту у Чорному морі. Вони усвідомили, що "Малюки" не сплять", — розповіла вона.

Крім того, Гуменюк прокоментувала знищення спецпідрозділом ГУР МО України у ніч на 1 лютого російського великого ракетного катера "Івановєц". За її словами, цей катер — достатньо потужний і знаковий для забезпечення, зокрема, протидиверсійної роботи, до якої він був залучений, як один з представників.

Як пояснила посадовиця, загальний штат екіпажу — 40 людей. Скільки саме перебувало на борту людей під час удару по "Івановцю" — поки що невідомо. Але пошуково-рятувальна операція була розгорнута масштабно, що вказує на те, що катер виконував завдання і був споряджений повноцінно, у тому числі екіпажем.

"Отже, ми розуміємо, що виконання завдань, які на нього були покладені, він провалив. Ну і, відповідно, сам провалився", — резюмувала Гуменюк.

Що відомо про вибухи у Криму та Севастополі 31 січня

Перед знищенням катера "Івановєц" у ніч на 1 лютого по військових об'єктах Криму було завдано масований удар. Так, 31 січня в окупованому Севастополі, в районі Сак, Євпаторії та Роздольного пролунали кілька вибухів. Неподалік аеродрому Бельбек сталася пожежа. Міноборони РФ заявило про збиття 20 ракет над Чорним морем та Кримом та про падіння уламків на військову частину в Любимівці.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що окупанти відбили масовану атаку на місто, збивши понад шість ракет. Попередньо, ніхто не постраждав. За його словами, у садовому товаристві "Усть-Бельбек", за попередніми даними, пошкоджено від уламків 12 будівель.

У той самий день командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив вибухи на аеродромі "Бельбек" окупованого Криму ввечері 31 січня.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що робота українських Сил оборони в окупованому Криму протягом 31 січня була результативною, що визнала сама російська сторона. Україна повертає свої території, а для цього має "вичистити" їх від окупантів.

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