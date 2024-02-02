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"Івановєц" знищений морськими дронами українського виробництва MAGURA V5 — Буданов
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"Івановєц" знищений морськими дронами українського виробництва MAGURA V5 — Буданов

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Російський великий ракетний катер "Івановєц"
Російський великий ракетний катер "Івановєц". Фото: Міноборони РФ

Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов повідомив, що великий ракетний катер Чорноморського флоту РФ "Івановєц" був знищений у ніч 1 лютого на заході окупованого Криму шістьма прямими влучаннями морських дронів українського виробництва MAGURA V5.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню The War Zone Говард Альтман.

За словами Буданова, комплексна атака на катер була здійснена безпілотними робототехнічними комплексами морської охорони (MAGURA V5), якими керував підрозділ безпілотників 13-ї групи ГУР МО України.

"Під час знищення зазначеного корабля було здійснено шість прямих влучень морськими безпілотниками в корпус корабля. В результаті отриманих пошкоджень корабель перекинувся на корму і затонув", — наголосив він.

Водночас очільник української розвідки пообіцяв, що це не остання атака на російські військові кораблі та передав послання для Москви.

"Приготуйтеся", - заявив Буданов.

Що відомо про MAGURA V5

Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (MAGURA) V-типу розроблений в Україні. Він є багатоцільовим безпілотним надводним кораблем нового покоління та може виконувати різні операції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту та бойові місії.

MAGURA V5 довжиною у 5,5 метрів та шириною у 1,5 метрів. Крейсерська швидкість безпілотника — на рівні 22 вузли, а максимальна — 42 вузли. Дальність пересування — 833 км. У нього також встановлено mesh-радіо з повітряним ретранслятором чи супутниковим зв'язком.

Що відомо про знищення ракетного корабля "Іванєц"

У ніч на 1 лютого в окупованому Криму спецпідрозділ "Group 13" ГУР МО України знищив великий ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту Росії, який перебував на рейді озера Донузлав на заході півострова.

Військово-Морські Сили ЗСУ заявили, що даний ракетний катер 41 бригади ракетних катерів ніс бойове чергування, охороняючи пункт базування у Новоозерному. Також там вказали, що "це досить суттєва втрата", враховуючи наявність лише трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 км.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільне Крим повідомив, що "Івановєц" — один з катерів, з яких складається бойове ядро ЧФ РФ. Удар по ньому завдав серйозного урону Росії.

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що загальний штат екіпажу — 40 людей. Скільки саме перебувало на борту людей — поки що невідомо. Але пошуково-рятувальна операція була розгорнута масштабно, що вказує на те, що катер виконував завдання і був споряджений повноцінно, у тому числі екіпажем.

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