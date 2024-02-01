За результатами операції спецпідрозділу "Group 13" ГУР МО України у ніч на 1 лютого в окупованому Криму знищено великий ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту Росії, який перебував на рейді озера Донузлав на заході півострова.

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UPD: Військово-Морські Сили ЗСУ на своєму Telegram-каналі зазначили, що даний ракетний катер 41 бригади ракетних катерів ніс бойове чергування, охороняючи пункт базування у Новоозерному.

"Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 км", — йдеться у повідомленні.

У ВМС додали, що наслідки скорочення російського корабельного складу є суттєвими, з огляду на штатну кількість особового складу в 40 моряків.

"Ця операція — чергове нагадування російським загарбникам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих об'єктів у Криму є шкідливим для їхнього здоров'я", — наголошено у повідомленні.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму каналі у Telegram.

"Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом — "Івановєц" дав крен на корму і затонув. Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, російська пошуково-рятувальна операція на Донузлаві була безуспішною.

"Операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24", — додали в українській розвідці.

"Івановєц" — великий ракетний катер проєкту 12411 "Молнія", призначений для знищення бойових надводних кораблів противника, десантних і транспортних засобів і суден у морі, пунктах базування, морських угруповань та їхнього прикриття, а також для прикриття своїх кораблів і суден від надводних і повітряних загроз.

Що відомо про вибухи у Криму та Севастополі 31 січня

У середу, 31 січня, в окупованому Севастополі, в районі Сак, Євпаторії та Роздольного пролунали кілька вибухів. Неподалік аеродрому Бельбек сталася пожежа. Міноборони РФ заявило про збиття 20 ракет над Чорним морем та Кримом та про падіння уламків на військову частину в Любимівці.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що окупанти відбили масовану атаку на місто, збивши понад шість ракет. Попередньо, ніхто не постраждав. За його словами, у садовому товаристві "Усть-Бельбек", за попередніми даними, пошкоджено від уламків 12 будівель.

У той самий день командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив вибухи на аеродромі "Бельбек" окупованого Криму ввечері 31 січня.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що робота українських Сил оборони в окупованому Криму протягом 31 січня була результативною, що визнала сама російська сторона. Україна повертає свої території, а для цього має "вичистити" їх від окупантів.

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