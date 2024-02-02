У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної дівчинки

У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві 11-річної дівчинки. Про це повідомили в обласній прокуратурі.
За клопотанням Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, суд вирішив взяти його під варту на 60 діб без визначення розміру застави.
Що відомо про вбивство 11-річної дитини в Дніпрі
- 1 лютого в Дніпрі поліція затримала чоловіка за вбивство 11-річної дівчинки. За даними правоохоронців, він завдав дитині численні ножові поранення та перетягнув тіло у канаву.
- Поліцейські встановили, що 28 січня дівчинка поїхала до подруги. 30 січня вона перестала виходити на зв’язок і мати дитини звернулася до поліції. Правоохоронці почали пошуки зниклої, опитали її знайомих і друзів та перевірили громадські місця, однак встановити місце перебування дівчинки не вдалося. 31 січня в ході подальших пошуків тіло дитини з ножовими пораненнями було виявлено у канаві в Самарському районі міста.
- До скоєння умисного вбивства причетний 23-річний чоловік. Наразі його затримали та вручили повідомлення про підозру за частиною 2 пункту 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Знаряддя злочину вилучене. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
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