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У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної дівчинки
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У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної дівчинки

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У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної дівчинки
Фото ілюстративне: pexels.com

У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві 11-річної дівчинки. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За клопотанням Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, суд вирішив взяти його під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

Що відомо про вбивство 11-річної дитини в Дніпрі

  • 1 лютого в Дніпрі поліція затримала чоловіка за вбивство 11-річної дівчинки. За даними правоохоронців, він завдав дитині численні ножові поранення та перетягнув тіло у канаву.
  • Поліцейські встановили, що 28 січня дівчинка поїхала до подруги. 30 січня вона перестала виходити на зв’язок і мати дитини звернулася до поліції. Правоохоронці почали пошуки зниклої, опитали її знайомих і друзів та перевірили громадські місця, однак встановити місце перебування дівчинки не вдалося. 31 січня в ході подальших пошуків тіло дитини з ножовими пораненнями було виявлено у канаві в Самарському районі міста.
  • До скоєння умисного вбивства причетний 23-річний чоловік. Наразі його затримали та вручили повідомлення про підозру за частиною 2 пункту 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Знаряддя злочину вилучене. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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