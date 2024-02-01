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У Дніпрі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 11-річної дівчинки: нові подробиці
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У Дніпрі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 11-річної дівчинки: нові подробиці

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У Дніпрі поліція затримала чоловіка за вбивство 11-річної дівчинки. За даними правоохоронців, він завдав дитині численні ножові поранення та перетягнув тіло у канаву.

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.

Поліцейські встановили, що 28 січня дівчинка поїхала до подруги. 30 січня вона перестала виходити на зв’язок і мати дитини звернулася до поліції. Правоохоронці почали пошуки зниклої, опитали її знайомих і друзів та перевірили громадські місця, однак встановити місце перебування дівчинки не вдалося. 31 січня в ході подальших пошуків тіло дитини з ножовими пораненнями було виявлено у канаві в Самарському районі міста.

Для затримання підозрюваного були задіяні слідчі та оперативники кримінальної поліції, криміналістична лабораторія, кінологи та інші.

В результаті ретельного огляду місця події та з’ясування обставин події поліцейські встановили, що до скоєння умисного вбивства причетний 23-річний чоловік.

Наразі його затримано та вручено повідомлення про підозру за частиною 2 пункту 2 статті 115Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Знаряддя злочину – вилучене. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

У Дніпрі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 11-річної дівчинки
Фото: Поліція Дніпропетровщини

Також правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 166Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування Кримінального кодексу України відносно матері дівчинки за невиконання батьківських обов'язків.

Нові подробиці справи

За словами начальника поліції Дніпропетровщини Олександра Ганжи, підозрюваний визнав провину та вказав на місце злочину та знаряддя вбивства.

"Відносно матері дівчини було складено неодноразово протоколи, останній був наприкінці 2023 року. Дівчинка покидала домівку неодноразово, неодноразово поліцейські встановлювали її місцезнаходження, неодноразово писались протоколи. Неодноразово відповідні листи відправлялись до відповідних служб, служб з питань неповнолітніх. За останні чотири місяці було складено відносно матері чотири протоколи", – зазначив він.

Що відомо про знайдену мертвою дівчинку

На житломасиві Придніпровський у Дніпрі виявили тіло дівчинки. Дитину виявили в канаві з тілесними ушкодженнями.

Як повідомили в поліції, тіло належить Марії Білановій, яку розшукували правоохоронці. Відомо, що дівчинка пішла з дому в Самарському районі 29 січня та не повернулась.

Що кажуть місцеві жителі про дівчинку та її сім'ю

Місцева жителька Олеся розповіла Суспільному: дівчинка постійно гуляла з однолітками у цьому районі.

"Матір її пиячить, і дитиною не займалася. Я вчора дізналася, після роботи, йшла вдень, дізналася про те що вона зникла. А зранку йшла на роботу, і стоїть поліція. Я спитала, чи знайшли Машу, чи ні. Мені сказали: так, вона там лежить і все", — розказала вона.

Містянка Катерина каже: знає про дівчинку лише розповідей сусідів. Ті кажуть, що бачили як вона гуляла з кимось напередодні свого зникнення.

"Тільки знаю з розмов людей, що їй вчора було день народження. 12 років. Сім’я не дуже там така, благополучна, мабуть. Сусідка бачила що вона сиділа, розмовляла, тут на трубах тепло, то вона сиділа і з кимсь на трубах. Що вона була у світлій куртці, і ніби як пила", — сказала жінка.

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