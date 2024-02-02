Так званого "в.о. головного лікаря" окупаційного територіального медичного об'єднання МВС Херсонщини підозрюють у пособництві Росії.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний зареєстрував "установу" у незаконно створених органах влади. Для легітимності повноважень він виготовив кліше гербової печатки, яку використовував під час роботи.

Чоловік агітував громадян України працевлаштовуватись та обіцяв підлеглим погони Росії. Також він організовував надання медичної допомоги російським військовим.

Раніше в обласній прокуратурі повідомили, що за незаконне ув'язнення та катування під час окупації Херсона близько 90 місцевих жителів судитимуть військового РФ та жителя тимчасово окупованих Олешок з Херсонщини.

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