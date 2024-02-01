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Допустив незаконні виплати. Судитимуть начальника медслужби однієї з військових частин Херсонщини
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Допустив незаконні виплати. Судитимуть начальника медслужби однієї з військових частин Херсонщини

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Начальника медслужби однієї з військових частин Херсонщини будуть судити за службову недбалість, яка призвела до безпідставних виплат одному з військових понад 340 тисяч гривень.

Про це повідомили у Telegram Державного бюро розслідувань.

За даними ДБР, у листопаді 2022 року начальник медслужби відправив на лікування військовослужбовця однієї з частин області через погане самопочуття та "забув" про нього.

"Посадовець не вів облік і не складав звітність щодо військовослужбовців, направлених до медзакладів за межі військової частини. А також не проводив з підрозділами звірку облікових даних, не контролював подальшу долю пацієнтів і не доповідав про строк закінчення лікування", — йдеться у повідомленні.

Через відсутність контролю, військовий після лікування повернувся із запізненням на 133 дні без поважних причин та надання відповідних документів. Проте отримав виплату на суму 340 тисяч гривень. За самовільне залишення місця служби відкрили кримінальне провадження.

"Начальник медичної служби, через якого нараховувалися безпідставні виплати, обвинувачується у недбалому ставленні до служби, що заподіяло істотну шкоду, в умовах воєнного стану. За це йому загрожує до 8 років позбавлення волі", — повідомили в ДБР.

Раніше в обласній прокуратурі повідомили, що за незаконне ув'язнення та катування під час окупації Херсона близько 90 місцевих жителів судитимуть військового РФ та жителя тимчасово окупованих Олешок. Обом загрожує до 12 років за ґратами.

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