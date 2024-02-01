За незаконне ув'язнення та катування під час окупації Херсона близько 90 місцевих жителів судитимуть військового РФ та жителя тимчасово окупованих Олешок з Херсонщини.

Про це повідомляє в Telegram пресслужба обласної прокуратури.

Слідчі встановили, під час окупації Херсона військові РФ створили катівню у приміщенні ізолятора тимчасового тримання поліції. Туди забирали незаконно затриманих місцевих жителів та катували їх. Один з підозрюваних 33-річний житель Олешок, який добровільно погодився співпрацювати у так званому "правоохоронному органі" та військовий армії РФ.

"На даний час відомо, що у катівні утримували та піддавали тортурам близько 90 місцевих жителів. Зокрема, 40-річного херсонця, якого привезли до місця тримання з мішком на голові. Його утримували в антисанітарних умовах, не давали їжі та води, били, погрожували вбивством та схиляли до співпраці", — повідомляють у відомстві

Доля деяких із затриманих досі не відома. Підозрюваним оголосили підозри за двома статтями та відправили справи до суду. Обом загрожує до 12 років за ґратами, йдеться у повідомленні.

Раніше у прокуратурі повідомили, що колишнього посадовця одного з міжрайонних управлінь водного господарства Херсонщини визнали винним у колабораціонізмі та пособництві країні-агресору. Його засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.