НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Незаконно затримали та катували близько 90 херсонців: судитимуть військового РФ та жителя Олешок Херсонської області
ОКУПАЦІЯВоєнні злочиниПРОКУРАТУРАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Незаконно затримали та катували близько 90 херсонців: судитимуть військового РФ та жителя Олешок Херсонської області

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Херсон, катівні
Херсон, одна з катівень армії РФ в ізоляторі тимчасового тримання. Ілюстративне фото: сайт ZMINA

За незаконне ув'язнення та катування під час окупації Херсона близько 90 місцевих жителів судитимуть військового РФ та жителя тимчасово окупованих Олешок з Херсонщини.

Про це повідомляє в Telegram пресслужба обласної прокуратури.

Слідчі встановили, під час окупації Херсона військові РФ створили катівню у приміщенні ізолятора тимчасового тримання поліції. Туди забирали незаконно затриманих місцевих жителів та катували їх. Один з підозрюваних 33-річний житель Олешок, який добровільно погодився співпрацювати у так званому "правоохоронному органі" та військовий армії РФ.

"На даний час відомо, що у катівні утримували та піддавали тортурам близько 90 місцевих жителів. Зокрема, 40-річного херсонця, якого привезли до місця тримання з мішком на голові. Його утримували в антисанітарних умовах, не давали їжі та води, били, погрожували вбивством та схиляли до співпраці", — повідомляють у відомстві

Доля деяких із затриманих досі не відома. Підозрюваним оголосили підозри за двома статтями та відправили справи до суду. Обом загрожує до 12 років за ґратами, йдеться у повідомленні.

Раніше у прокуратурі повідомили, що колишнього посадовця одного з міжрайонних управлінь водного господарства Херсонщини визнали винним у колабораціонізмі та пособництві країні-агресору. Його засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Херсон, обстріли РФ, руйнування
Обстріли Херсона та Берислава, атаки авіабомбами Милівської громади. 709 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Кримське питання
"Кримське питання" на Суспільному: як працюватиме Таврійський університет після реорганізації
Прапор Нікарагуа перед будівлею ООН, Нікарагуа, 31 серпня 2018 року
Приїзд російської делегації з окупованого Криму до Нікарагуа: МЗС України передало офіційну ноту протесту
FPV-дрон
Забезпечення виготовлення FPV-дронів для ЗС РФ у Криму: Україна розпочала кримінальне провадження
На початок