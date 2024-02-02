У Миколаєві знайшли листівку часів Павла Скоропадського 1918 року

У Миколаєві під час оцифрування фотоархіву Обласного краєзнавчого музею знайшли листівку часів гетьмана Скоропадського. На ній зображений миколаївський яхт-клуб, над котрим майорить військово-морський прапор Української держави.

Про це розповів експерт з розвитку культури Офісу відновлення та розвитку Миколаєва Євген Гомонюк на Facebook.

"На перший погляд, звичайна поштова картка з типовим видом миколаївського яхт-клубу. Але не зовсім. На флагштоку вже майорить військово-морський прапор Української держави. На березі багато цивільних дам та військових (можливо, німецькі)", — говорить чоловік.

Прапор у Миколаєві, що майорить над яхт-клубом, фотокартка 1918 року. Фото: Євген Гомонюк/Facebook

Знахідку виявили з командою проєкту під час оцифрування фотоархіву фондів музею.

"Сподіваюсь, що цей артефакт увійде в оновлену музейну експозицію, а не буде покриватись пилом в коробці допоміжних фондів", — додав Гомонюк.

У коментарі Суспільному експерт зазначив, що в роботі понад 1000 фотографій, які поділяють за категоріями.

"Це якісь відомі миколаївські родини, наприклад, родина Аркасів. Якісь особисті фотоархіви — альбом сестри адмірала Макарова. Жанрові фотографії, репортажні, пейзажні. Портрети містян. Знайшли спорт, дуже багато фотографій з історії миколаївського спорту. Багато фотографій з розвитку театру. Ще є така категорія, як сільське господарство, але там не дуже багато", — розповів Євген Гомонюк.

Люди у миколаївському яхт-клубі, фотокартка 1918 року. Фото: Євген Гомонюк/Facebook

Знімки датовані ХІХ та початком ХХ століття, міжвоєнним періодом. Втім, деякі фотографії не містять жодних відомостей.

"Ми передивляємося ті знімки, ті фотокопії, які зроблені. Десь допрацьовуємо, редагуємо, адаптуємо для залиття. Адже деякі фотографії взагалі без року, без дати, без нічого", — розповів експерт.

Євген Гомонюк зазначив, що усі копії оцифрованих фотографій з видами Миколаєва і портретами миколаївців викладуть у публічний доступ.

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