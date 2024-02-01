Протягом дня, 1 лютого, російська армія вдарила по двох районах Дніпропетровщини — Нікопольському та Новомосковському.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

По Нікополю вдарили артилерією та дронами-камікадзе. Також безпілотники спрямували і на Марганецьку, Мирівську та Покровську громади.

Загалом на Нікопольщині через обстріли пошкоджені дев'ять приватних будинків, дві господарські споруди та сільськогосподарське підприємство. Побиті гаражі, авто та лінії електропередач.

По Новомосковському району вдарили ракетою. Через влучання виникла пожежа, яку вже загасили.

Загиблих та поранених внаслідок обстрілів немає, написав посадовець.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро