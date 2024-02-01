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Російська армія з безпілотника атакувала бригаду "швидкої" у Бериславському районі Херсонщини
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Російська армія з безпілотника атакувала бригаду "швидкої" у Бериславському районі Херсонщини

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1 лютого російські військові атакували бригаду "швидкої допомоги" у Бериславському районі Херсонської області.

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.

За даними обласної військової адміністрації, армія РФ з безпілотника вдарила по медиках, які поверталися з виклику.

"Автівка зазнала пошкоджень. Лікарі не постраждали", — йдеться у дописі.

Вночі 1 лютого російські військові вчергове атакували житлові квартали Херсона. Снаряди зруйнували житловий будинок. Під завалами опинились двоє людей.

Раніше керівник РВА Літвінов повідомив, що протягом минулої доби, 31 січня, під авіаційними ударами російської армії перебували сім населених пунктів Бериславського району Херсонщини.

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