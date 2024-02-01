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Обмін полоненими 31 січня: відомо про вісьмох військових з Кіровоградщини, які повернулись додому
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Обмін полоненими 31 січня: відомо про вісьмох військових з Кіровоградщини, які повернулись додому

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Обмін полоненими 31 січня: відомо про вісьмох військових з Кіровоградщини, які повернулись додому
Обмін військовополоненими 31 січня 2024 року. Фото: ЗОВА

Серед 207 військових, які повернулись в Україну під час обміну полоненими 31 січня, вісім з Кіровоградської області.

У Голованівській райдержадміністрації повідомили про звільненого Артема Костюка. Він народився у селищі Завалля 1985 року. На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну був у Маріуполі, де й потрапив у полон. Пробув там майже два роки. "Вітаємо нашого земляка та усіх рідних і близьких, хто молився та не втрачав надію. Дякуємо, що вистояв", – написали на сторінці адміністрації.

З власних джерел Суспільному відомо про звільненого Олексія Авер’янова зі Смолінської громади. Військовий служив у 36 бригаді морської піхоти, яка брала участь в обороні Маріуполя навесні 2022 року. Тоді Олексій потрапив у російський полон.

Раніше було відомо про звільнених Володимира Мірошниченка з Гайворонської громади, Юрія Шишацького з села Злинка, Миколу Бережного з Соколівської громади, Яна Бордіяну з Голованівської та двох захисників з Аджамської громади – Єгора Володіна та Євгена Холодного.

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