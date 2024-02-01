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Серед звільнених з російського полону 31 січня є бійці з Кіровоградщини
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Серед звільнених з російського полону 31 січня є бійці з Кіровоградщини

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Серед звільнених з російського полону 31 січня є бійці з Кіровоградщини
Обмін полоненими з РФ 31 січня 2024 року. Фото: омбудсман Дмитро Лубінець

Після обміну військовополоненими, який відбувся 31 січня, додому повернулися шестеро бійців з Кіровоградської області.

З російської неволі 31 січня вдалося повернути 207 українців. Серед звільнених військовослужбовців — захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики. Це 50-тий обмін з РФ.

За інформацією Гайворонської міськради, з неволі визволили жителя села Долинівка Володимира Мірошниченка 2000 року народження. Він перебував у полоні один рік та десять місяців. Росіяни захопили бійця у Скадовську на Херсонщині.

Серед звільнених з російського полону 31 січня є бійці з Кіровоградщини
Володимир Мірошниченко з Гайворонської громади. Фото: Гайворонської громади

З полону звільнили нацгвардійця Юрія Шишацького з села Злинка. Він потрапив у неволю 17 травня 2022 року. Цю інформацію Суспільному підтвердила місцева жителька Ольга Голованова.

Додому повернули жителя села Карлівка Соколівської громади Миколу Бережного. Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі його сестра — Надія Бережна. Востаннє чоловік спілкувався телефоном з мамою 5 березня 2022 року, сказав, що йде на важливе завдання. З того часу він більше не дзвонив та вважався зниклим безвісти. У лютому 2023 року рідним підтвердили, що він перебуває у російському полоні. Після звільнення боєць проходитиме реабілітацію.

У Голованівській громаді повідомили про визволення з неволі Яна Бордіяну. Захисник народився 21 травня 1997 року в селі Плоско-Забузьке. Проходив службу за контрактом у Маріуполі, ще до початку повномасштабного вторгнення, де й потрапив у полон.

Серед звільнених з російського полону 31 січня є бійці з Кіровоградщини
Зліва направо Ян Бордіяну, Микола Бережний та Юрій Шишацький. Колаж: Суспільне Кропивницький

Також відомо про звільнення двох захисників з Аджамської громади. Цю інформацію у соцмережах підтвердила місцева депутатка Ольга Негода-Новак. Нацгвардієць Єгор Володін боронив Маріуполь. Потрапив у полон 18 травня 2022 року під час виходу захисників України з Азовсталі. Євген Холодний теж обороняв Маріуполь у складі 56 бригади. Потрапив у неволю у квітні 2022 року.

Серед звільнених з російського полону 31 січня є бійці з Кіровоградщини
Зліва направо Єгор Володін та Євген Холодний. Фото: Ольги Негоди-Новак

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