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Ховались від квадрокоптера: на Одещині п'ятеро чоловіків намагались незаконно перетнути кордон
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Ховались від квадрокоптера: на Одещині п'ятеро чоловіків намагались незаконно перетнути кордон

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Ховались від квадрокоптера: на Одещині п'ятеро чоловіків намагались незаконно перетнути кордон
Чоловіки, які намагались перетнути державний кордон. Фото: Південне регіональне управління ДПСУ

На Одещині затримали п'ятьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути державний кордон.

Про це 1 лютого повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Там розповіли, що чоловіки намагалися незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Їх виявили за допомогою квадрокоптера та "фотопасток".

Трьох з чоловіків прикордонний наряд затримав неподалік селища Захарівка Роздільнянського району. Після спрацювання фотопастки у повітря підняли дрон. Почувши роботу безпілотника, група залягла на польовій дорозі, однак їх виявили за допомогою тепловізійної камери, зазначили у ДПСУ.

Двох інших прикордонники виявили неподалік села Велике Бурилове. Ті, почувши шум двигуна автівки, вирішили заховатись у лісосмузі.

Всіх порушників затримали протягом ночі за допомогою фотопасток та дронів. На п’ятьох чоловіків склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАПНезаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України та скерували до суду.

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