У Тернопільському окружному адміністративному суді відбулося чергове слухання за позовом Михайла Головка щодо звільнення його з посади голови Тернопільської обласної ради. Засідання вела суддя Оксана Мартиць.

Самого Михайла Головка на суді не було. Він поїхав до Києва, де Вищий апеляційний суд мав розглянути питання подальшого перебування його під домашнім арештом.

Під час засідання у Тернопільському окружному суді представниця інтересів обласної ради Оксана Михальчук заявила, що хоче запросити до суду свідків у справі про відсторонення від займаної посади Михайла Головка. А це 5 депутатів — представників різних фракцій Тернопільської обласної ради, які голосували за дострокове припинення повноважень голови облради Михайла Головка.

"Для того, щоб справу розглянути всебічно, об'єктивно, необхідно, як на мене, щоб було більше доказів і оцінок тим обставинам справи, які є. Тому ми подали клопотання викликати як свідків депутатів Тернопільської обласної ради, які фактично ініціювали проведення сесії і прийняли рішення про дострокове припинення повноважень голови Тернопільської облради", — говорить представниця Тернопільської обласної ради Оксана Михальчук.

Оксана Михальчук. Фото: Суспільне Тернопіль

Адвокат Михайла Головка Руслан Гуцол висловився проти задоволення цього клопотання.

"Ми вважаємо, що заслуховування свідків у такому випадку є зайвим. Свідки є депутатами, які брали безпосередню участь у голосуванні, у цих діях, які ми вважаємо незаконними. Звичайно, що свідки такі можуть бути упереджені. У нас нема потреби слухання свідків, бо в нас немає спірних фактичних обставин справи. Свідчення свідків сторона позивача буде оцінювати як такі, що не можуть бути покладені в основу через їх упередженість і це, знову ж таки, штучно призведе до відтермінування прийняття рішення у цій справі".

Руслан Гуцол. Фото: Суспільне Тернопіль

Заслухавши аргументи сторін, суддя Оксана Мартиць задовольнила клопотання про допит свідків, тоді запропонувала перейти до розгляду справи по суті, однак адвокат Михайла Головка просив надати додатковий час для ознайомлення з матеріалами провадження. Засідання перенесли на 12 лютого.

Оксана Мартиць. Фото: Суспільне Тернопіль

Михайла Головка звільнили з посади голови Тернопільської обласної ради під час сесії, яка відбулася 26 жовтня. Це рішення депутати підтримали одноголосно. Розгляд же апеляції Михайла Головка щодо його запобіжного заходу в справі ймовірного отримання хабаря судді Апеляційної палати Верховного суду відклали. На яку дату – поки невідомо, розповів телефоном ексголова обласної ради.

Що відомо про затримання Михайла Головка

В червні цього року Михайла Головка та двох заступників начальника обласної військової адміністрації Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука затримали за вимагання хабаря понад 2 мільйони гривень від підприємця. Вони внесли застави по більш ніж 800 тисяч гривень та вийшли з-під варти. За вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою передбачене ув’язнення до 8 років з конфіскацією майна. Рішенням Вищого антикорупційного суду України Михайло Головко зараз під домашнім арештом. 11 січня, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, який підозрюється в проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера

Що відомо про питання відсторонення Михайла Головка від посади

7 серпня судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду розглянули апеляційну скаргу прокурора Антикорупційної прокуратури. Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка не відсторонили від посади. Про це розповів Суспільному один з адвокатів підозрюваного, Костянтин Глоба.

6 липня 2023 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення від займаної посади голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Про це повідомили тоді на сторінці САП у соцмережі.

Розглядали цю справу 13 та 17 липня. 17 липня суд ухвалив рішення не задовольняти клопотання прокурора про відсторонення голови Тернопільської обласної ради. Після цього прокурори подали скаргу на це рішення.

Михайло Головко перебував у відпустці з 12 липня. Його обов'язки виконував перший заступник Володимир Болєщук.

Із 3 жовтня Михайло Головко продовжив свою відпустку до 15 листопада і повідомив депутатам, що засідання сесії відбудеться в листопаді.

Сесія Тернопільської обласної ради 22 серпня відбулася без обвинуваченого в корупції Михайла Головка, незважаючи на те, що він достроково вийшов із відпустки. Тоді Михайло Головко встиг скасувати сесію своїм розпорядженням, призначити її і поїхати у відрядження.

24 жовтня депутат від фракції "За майбутнє" Василь Хомінець знову ініціював збір підписів, щоб скликати сесію та розглянути питання про звільнення Михайла Головка з посади голови обласної ради. Підписалися 47 депутатів із 64, повідомив Василь Хомінець.

Голова облради Михайло Головко, який перебував у відпустці з 3 жовтня до 15 листопада, повернувся на роботу раніше і підписав розпорядження про скликання сесії.

Чергову сесію облради хотіли провести 8 листопада. Натомість депутати облради ініціювали проведення сесії на 26 жовтня.

Після зборів депутатів розпочалася сесія Тернопільської обласної ради. Для участі в сесії через систему "Віче" зареєструвалися 51 депутат з 63.

Що відомо про Михайла Головка

Михайло Головко народився 3 травня 1983 року в селі Токи Підволочиського району. Був народним депутатом України 7 і 8 скликання, депутат Тернопільської обласної ради 5, 6 та 8 скликань, є членом політичної партії "Свобода". Михайло Головко від "Свободи" у 2020 році став головою Тернопільської обласної ради сьомого скликання. Він був єдиним кандидатом на цю посаду.

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