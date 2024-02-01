У Запоріжжі розробляють алгоритм переходу на змішане навчання у школах

У Запоріжжі розглядається можливість переходу закладів освіти з онлайн навчання на змішану форму.

Про це сьогодні, 1 лютого, повідомили у Запорізькій міській раді.

Зазначається, що на спеціальній зустрічі представників міської ради з керівниками освітніх закладів обговорювалася можливість переходу до змішаного навчання.

Зустріч представників місцевої влади з директорами закладів освіти Запоріжжя. Фото: Запорізька міська рада

Для цього освітяни разом з місцевою владою планують розробити універсальний алгоритм переходу з онлайн до змішаного навчання.

Так на зустрічі повідомили, що у Запоріжжі скоротили кількість територіальних відділів освіти: із семи залишилося три (Правобережний, Лівобережний та Центральний).

Раніше Суспільне повідомляло, що у Запоріжжі половина освітніх закладів має найпростіші укриття.

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