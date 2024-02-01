Загалом понад 80 в регіоні: на Білоцерківщині відкрили "Клас безпеки" у ліцеї

На Київщині у Маловільшанській громаді відкрили новий безпековий простір. Йдеться про "клас безпеки" у місцевому навчальному закладі.

Про це повідомляє пресслужба Держаної служби із надзвичайних ситуацій Київської області.

Зазначається, що "Клас безпеки" запрацював на базі Потіївського ліцею Маловільшанської громади. На території регіону це 84-й безпековий простір для дітей.

У ДСНС поінформували, що клас розділили на спеціальні зони: пожежна безпека, мінна безпека, цивільний захист та домедична допомога. Приміщення обладнаний наочними матеріалами, навчальними макетами небезпечних предметів, тематичними іграми, інформаційними плакатами, посібниками для освітян. Також там є справжній бойовий одяг рятувальників та спорядження.

Навчання у "класі безпеки". Фото: ДСНС Київщини/Telegram

"Поки лунають сирени та літають ворожі ракети по всій Україні, наші школярі вчаться жити в умовах повсякденної небезпеки та стають все розумнішими та відповідальнішими за себе і своїх близьких. В сучасному світі вони не загубляться, а подібні класи безпеки лише допоможуть їм стати більш обізнаними", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники розповідають про облаштування пожежної машини. Фото: ДСНС Київщини/Telegram

На першому уроці у "класі безпеки" у Потіївському ліцеї рятувальники навчали дітей порядку дій при виявленні підозрілого чи вибухонебезпечного предмета, а також розповіли, як поводитися на кризі та під час сигналу "Повітряна тривога".

Також в школах Київщини дітей навчають, як правильно поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів. Цієї осені заняття з мінної безпеки пройшли понад 11 тисяч дітей різного віку. Зокрема, тренінги проводять за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Що відомо про навчання дітей із Київщини правилам безпеки

У Києві у вересні 2022 року відкрили перший "Клас безпеки" на базі спеціалізованої школи № 17. Заняття відбуваються за розкладом, проводять їх педагоги школи і рятувальники ДСНС.

"Класи безпеки" створили у всіх районах Київської області. Рятувальники показали відео відкриття і першого уроку у "Класі безпеки" на Київщині. У школі Узина відкрили два "Класи безпеки", один з яких інклюзивний. А в одній зі шкіл Вишневого у Бучанському районі "Клас безпеки" облаштували в укритті.

Станом на середину вересня 2023 року на Київщині працювали 62 "Класи безпеки". Вони облаштовані в більшості територіальних громад регіону. У середині грудня в області нараховувалося 70 таких класів.

15 мобільних класів безпеки для дітей почали працювати з жовтня у 10 областях України та столиці. Це спільний проєкт Нацполіції та ДСНС за підтримки ЮНІСЕФ. Він має на меті пояснювати дітям у доступній формі правила безпечної поведінки під час війни. На Київщині перші уроки мобільний клас провів у двох ліцеях Вишневого.