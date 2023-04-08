У Вишневому на Київщині відкрили "Клас безпеки"

В одній зі шкіл Вишневого у Бучанському районі Київщини відкрився "Клас безпеки". Його облаштували у приміщенні, яке використовуватимуть, як укриття. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Це цілий безпековий простір, що поєднав у собі корисне з приємним, це клас-укриття. Яскравий, просторий та безпечний. Діти одразу гідно оцінили побачене і включились в роботу",— йдеться у повідомленні.

Зазначається, що простір розділили на спеціальні зони, згідно з вимогами:

пожежна безпека

мінна безпека

цивільний захист

правила дорожнього руху

домедична допомога.

В адміністрації поінформували, що приміщення обладнали не лише наочними матеріалами, а також справжнім бойовим одягом рятувальників та спорядженням, зразками вибухонебезпечних предметів, інтерактивними цікавинками, продукцією від компанії UNICEF Ukraine, щоб уроки у класі безпеки стали ще цікавішими.

У день відкриття простору учні-першачки прослухали урок безпеки від фахівців Служби порятунку, і показали, що попри вік, вони обізнані в цій сфері. У свою чергу рятувальники продемонстрували учням пізнавальні відео та пограли з ними в тематичні ігри.

Мета таких "Класів безпеки" — навчити українських дітей основ безпеки життєдіяльності та цивільного захисту,— підсумували в КОВА.

Що відомо про створення "Класів безпеки" у школах Києва та області

"Клас безпеки" — це всеукраїнський проєкт, мета якого вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнів навичок надання домедичної допомоги. Проєкт реалізує Міністерство освіти на виконання доручення прем’єра щодо створення безпечних умов для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Перший у столиці "Клас безпеки" відкрили 6 вересня у Києві, на базі спеціалізованої школи з поглибленим вивченням математики № 17. Заняття відбуватимуться за розкладом, проводитимуть їх педагоги школи і рятувальники ДСНС.

Всередині листопада "Клас безпеки" з’явився у Богуславському навчально-виховному об’єднанні "Ліцей №3 — Мала академія наук". На початку грудня такий клас відкрили у школі села Шарки на Білоцерківщині.

Рятувальники показали відео відкриття і першого уроку у "Класі безпеки" на Київщині

У січні у Броварській громаді відкрили три "Класи безпеки". Кімнати оснащені необхідними матеріалами та технікою, зокрема, комп’ютерами, проєкторами, інтерактивними дошками. Усе для того, щоб учні легко засвоювали інформацію.

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