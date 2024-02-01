"Я не малюю вибухи та війну": у Черкасах відкрив виставку аквареліст з Донеччини

У Черкаському краєзнавчому музеї презентував виставку своїх робіт Віктор Зелік — художник, який входить до сотні кращих акварелістів світу. До Черкас він переїхав два роки тому із Донеччини.
Надихають художника краєвиди, зокрема, і черкаські, розповіла Суспільному фахівчиня музею Марина Цибенко.
Суспільне у жовтні 2023 року розповідало історію Віктора Зеліка. Відтоді, зі слів митця, люди почали активніше цікавитися його творчістю:
"В парку до мене підходили, казали: «Можна з вами сфотографуватися, можна вам потиснути руку?» Відразу мене запросили до трьох місць: приватної галереї, галереї декоративно-прикладного мистецтва в Черкасах та в краєзнавчий музей. В останньому я і виставляю свої роботи. Мені дуже допомогли працівники музею".
Усього, за словами фахівчині музею Марини Цибенко, представили 40 акварельних робіт.
"За майстерне виконання художник потрапив у сотню кращих акварелістів світу. Він уже майже два роки живе в Черкасах. Дуже приємно, що наш музей приймає його виставку", – розповіла вона.
Митець розповів, що не малює війну:
"Я не малюю бомби, снаряди, вибухи, вогонь та полум’я".
Його найбільше захоплення – архітектурні пейзажі:
"Я люблю архітектуру. З якихось пір я почав «населяти» вулиці, двори та архітектуру персонажами. У мене є музиканти зі скрипками, віолончелями, саксофоном, флейтою. Таким чином я «оживляю» роботу, зачіпаю емоції людини. Людина може довго стояти біля картини і вигадувати сюжет", — пояснив пан Віктор.
Відвідував виставки Роман Светюха поділився враженнями від однієї з картин:
"На картині – людина, яка іде зі своєю собакою. Я ж бачу ще й те, що песик грайливий, а людина – сумна".
На одній із картин зображена бричка.
"Он бричка стоїть. Моїй правнучці 12 років, говорить: «Діду, а що це в тебе за коробка на колесах стоїть?» Уявляєте, виросло вже покоління, яке не знає, що таке бричка", – розповів художник.
Відвідувач виставки Андрій Могила зазначив: його вразила здатність втора підмічати цікавинки:
"Цікаво, як він подає ту чи іншу ідею і втілює її в сюжет. Автору вдається пропорційно, геометрично правильно відобразити сюжетні лінії".
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