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"Я не малюю вибухи та війну": у Черкасах відкрив виставку аквареліст з Донеччини
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"Я не малюю вибухи та війну": у Черкасах відкрив виставку аквареліст з Донеччини

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У Черкаському краєзнавчому музеї презентував виставку своїх робіт Віктор Зелік — художник, який входить до сотні кращих акварелістів світу. До Черкас він переїхав два роки тому із Донеччини.

Надихають художника краєвиди, зокрема, і черкаські, розповіла Суспільному фахівчиня музею Марина Цибенко.

Суспільне у жовтні 2023 року розповідало історію Віктора Зеліка. Відтоді, зі слів митця, люди почали активніше цікавитися його творчістю:

"В парку до мене підходили, казали: «Можна з вами сфотографуватися, можна вам потиснути руку?» Відразу мене запросили до трьох місць: приватної галереї, галереї декоративно-прикладного мистецтва в Черкасах та в краєзнавчий музей. В останньому я і виставляю свої роботи. Мені дуже допомогли працівники музею".

Виставка художника Віктора Зеліка
Фото: Суспільне Черкаси

Усього, за словами фахівчині музею Марини Цибенко, представили 40 акварельних робіт.

"За майстерне виконання художник потрапив у сотню кращих акварелістів світу. Він уже майже два роки живе в Черкасах. Дуже приємно, що наш музей приймає його виставку", – розповіла вона.

Виставка художника Віктора Зеліка
Фото: Суспільне Черкаси

Виставка художника Віктора Зеліка
Фото: Суспільне Черкаси

Митець розповів, що не малює війну:

"Я не малюю бомби, снаряди, вибухи, вогонь та полум’я".

Його найбільше захоплення – архітектурні пейзажі:

"Я люблю архітектуру. З якихось пір я почав «населяти» вулиці, двори та архітектуру персонажами. У мене є музиканти зі скрипками, віолончелями, саксофоном, флейтою. Таким чином я «оживляю» роботу, зачіпаю емоції людини. Людина може довго стояти біля картини і вигадувати сюжет", — пояснив пан Віктор.

Виставка художника Віктора Зеліка
Фото: Суспільне Черкаси

Відвідував виставки Роман Светюха поділився враженнями від однієї з картин:

"На картині – людина, яка іде зі своєю собакою. Я ж бачу ще й те, що песик грайливий, а людина – сумна".

На одній із картин зображена бричка.

"Он бричка стоїть. Моїй правнучці 12 років, говорить: «Діду, а що це в тебе за коробка на колесах стоїть?» Уявляєте, виросло вже покоління, яке не знає, що таке бричка", – розповів художник.

Виставка художника Віктора Зеліка
Фото: Суспільне Черкаси

Відвідувач виставки Андрій Могила зазначив: його вразила здатність втора підмічати цікавинки:

"Цікаво, як він подає ту чи іншу ідею і втілює її в сюжет. Автору вдається пропорційно, геометрично правильно відобразити сюжетні лінії".

Виставка художника Віктора Зеліка
Фото: Суспільне Черкаси

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