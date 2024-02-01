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Україна очікує на перший транш у 4,5 млрд євро від ЄС вже у березні — Свириденко
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Україна очікує на перший транш у 4,5 млрд євро від ЄС вже у березні — Свириденко

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Юлія Свириденко
Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко. Фото: Facebook/Юлія Свириденко

Схвалена Європейською радою довгострокова програма Ukraine Facility на 50 мільярдів євро повинна бути затверджена Європарламентом наприкінці лютого. Україна очікує на перший транш у 4,5 мільярди вже у березні.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка — міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

"Голосування щодо Ukraine Facility в Європейській раді — це потужний сигнал про незмінну підтримку України з боку партнерів. Наступним етапом стане визначення фінальних умов програми в рамках тріалогу між Європейською радою, Єврокомісією та Європарламентом. Фінальний регламент має ухвалити Європарламент під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року. Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Наразі уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами", — сказала Свириденко.

Вона додала, що рішення Європейської ради також відображає позитивну оцінку підготовки плану для Ukraine Facility, яка відбувається за координації Мінекономіки. Після затвердження регламенту в Європарламенті, відповідні фінальні умови програми буде враховано у плані. Коли документ буде затверджено Кабміном, план буде передано на розгляд Єврокомісії.

План для Ukraine Facility передбачає здійснення структурних реформ в державному секторі, проведення низки економічних реформ, спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва, а також кроки для розвитку пріоритетних секторів, що можуть забезпечити швидке економічне зростання.

Підтримка у межах програми Ukraine Facility ЄС надаватиметься щоквартально за виконання визначених у плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ.

Програма Ukraine Facility

Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

У межах програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування у межах цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів у межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій. Крім цього, бюджет програми Ukraine Facility передбачає окремий напрямок технічної підтримки, зокрема кошти на покриття відсотків за кредитами в рамках Ukraine Facility, що складатиме 3 млрд євро.

1 лютого 2024 року 27 лідерів країн-членів Європейського Союзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

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