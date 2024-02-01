Біля штаб-квартири Ради ЄС у Брюсселі відбувається масштабний протест європейських фермерів, які вимагають, аби чиновники почули їхні скарги щодо надмірних витрат, правил і бюрократії.

Про це повідомляє Associated Press.

Агентство зазначає, що вночі фермери грілися біля вогнищ, складений з піддонів, а вранці колони з сотень важких тракторів прибули до Брюсселя. Фермери запалювали петарди і вмикали автомобільні гудки.

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що попри зосередження лідерів ЄС на ухваленні рішення про 50 млрд допомоги Україні, питання про становище європейських фермерів також включили у порядок денний саміту.

"Ми повинні переконатися, що вони можуть отримати правильну ціну за високоякісні продукти, які вони надають. Ми також повинні переконатися, що адміністративний тягар, який вони мають, залишається розумним", — сказав він.

Трактори припарковані біля Європейського парламенту під час протесту фермерів під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі 1 лютого 2024 р. Фото: Thomas Padilla / AP

Жан-Франсуа Рікер, фермер із південної Бельгії, який ночував біля штаб-квартири ЄС і сказав, що очікує від 1000 до 1400 транспортних засобів.

Фермери закидали поліцію петардами, яйцями, пляшками з-під пива та підпаленими тюками сіна, а силовики відповіли водометами, щоб загасити вогонь і не дати фермеру повалити дерево на сходах Європейського парламенту.

Поліція використовує воду, щоб розігнати акцію протесту фермерів біля Європарламенту під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі 1 лютого 2024 р. Фото: Thomas Padilla / AP

Поліція використовує воду, щоб розігнати акцію протесту фермерів біля Європарламенту під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі 1 лютого 2024 р. Фото: Thomas Padilla / AP

Більшість протестувальників — молоді фермери, які страждають через зростання цін на енергоносії, іноземну конкуренцію, яка не зобов’язана дотримуватися суворих правил ЄС, інфляцію та зміни клімату, які спричиняють втрати урожаю.

Подібні протести проходили по всьому ЄС протягом більшої частини тижня. У середу фермери перекрили більше транспортних шляхів через Бельгію, Францію та Італію, намагаючись перервати торгівлю у великих портах та інших економічних артеріях.

Фермери спалюють сміття та шини під час протесту біля Європарламенту під час зустрічі європейських лідерів на саміті ЄС у Брюсселі 1 лютого 2024 р. Фото: Thomas Padilla / AP

АР зазначає, що протести вже мали вплив — Європейська комісія 31 січня оголосила про плани захистити фермерів від дешевого експорту з України під час війни та дозволити аграріям використовувати частину землі, яка була змушена лежати під паром з екологічних причин.

Ці плани ще повинні бути схвалені 27 країнами-членами блоку та Європарламентом.

1 лютого у Брюсселі відбувається саміт ЄС, на якому 27 лідерів країн-членів Європейського Союзу погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.