Прем’єр Польщі Туск: "У нас тут, у Брюсселі, є втома від Орбана"

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у Брюсселі немає втоми від України і допомоги українцям у боротьбі з російською агресією. Натомість, за його словами, є втома від прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який блокує виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні.

Про це Туск сказав перед початком саміту лідерів Євросоюзу у Брюсселі 1 лютого.

“Це проблема для всіх нас. Я маю на увазі, що немає проблеми з так званою, знаєте, втомою від України. У нас тут, у Брюсселі, є втома від Орбана”, — сказав Туск.

За словами Туска, сьогодні потрібно зміцнити єдність навколо України проти Росії та її агресивної політики.

“Я не можу зрозуміти, я не можу прийняти цю дуже дивну і дуже егоїстичну гру Віктора Орбана. І тут немає місця для компромісів щодо наших принципів, таких як верховенство права. І, безумовно, немає місця для компромісу в питанні України. І тому те, що ми можемо запропонувати Віктору Орбану, як завжди, — це поводитися чесно, за нашими правилами. І, звичайно, ми не можемо прийняти це — ми не можемо прийняти його процедури і нічого іншого”, — заявив Туск.

Польський прем’єр додав, що треба бути більш оптимістичними, коли йдеться про силу аргументів. Він сказав, що, на його думку, насправді немає жодного плану Б. І саме Віктору Орбану вирішувати, чи буде Угорщина частиною спільноти, чи ні.

“Моя інтуїція, мій інстинкт підказує, що ми знайдемо сильні аргументи, щоб переконати, врешті-решт, і Віктора. Так, я думаю, що не сьогодні, сподіваюся, що не сьогодні, але в середньостроковій перспективі, ми повинні думати про більш, можливо, не жорсткі заходи, але більш чіткі наслідки. Українське питання — це питання екзистенційне, не тільки для Польщі, для всіх нас”, — сказав Туск.

За словами Туска, сьогоднішня позиція Віктора Орбана є загрозою для європейської безпеки.

“Це щось настільки очевидне і водночас неприйнятне. Проблема в тому, що Віктор Орбан в якомусь сенсі має рацію. Якщо його точка зору, його позиція домінуватиме тут, в Європі, то Україна, безумовно, програє”, — сказав прем’єр Польщі.

Туск заявив, що хоче переконати партнерів, а також Віктора Орбана, що ще є можливість ефективно захистити Україну від російської агресії.

“Я абсолютно впевнений, що у нас є шанс зробити це, як я вже сказав, ефективно. Але для цього нам потрібна ця єдність. І Віктор Орбан має усвідомлювати, що він буде відповідати за чорний сценарій через свою гру”, — сказав Туск.

Угорщина заблокувала 50 мільярдів євро Україні

Угорський прем'єр наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро від ЄС.

Раніше джерела Суспільного поінформували, що лідери 26 держав-членів Європейського союзу дійшли політичної згоди стосовно надання Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів євро на 4 роки.

Саміт Євросоюзу, на якому мають розглянути нову чотирирічну програму на 50 мільярдів євро для України, відбудеться 1 лютого.