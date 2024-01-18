18 січня армія РФ атакувала Нікополь на Дніпропетровщині двома дронами-камікадзе, а дві громади району обстріляла з важкої артилерії. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Пошкоджено хату. Загиблих і поранених немає.
Що відомо про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині 18 січня
- У ніч на 18 січня російська армія скерувала на Дніпропетровщину дрони-камікадзе. Також била з артилерії, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі. Над Павлоградським районом військові повітряного командування "Схід" знищили чотири дрони-камікадзе, повідомив Лисак. Через падіння уламків сталася пожежа на території фермерського господарства. Фахівці ДСНС вогонь загасили. Знищена одна споруда. У двох – побиті дахи.
- Також пізно ввечері військові РФ вдарили з артилерії по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Загиблих та поранених немає.
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