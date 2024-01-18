Команди з Тернопільщини готуються до замагань "Пліч-о-пліч"

У Вишнівецькому ліцеї на Тернопільщині школярі готуються до першого етапу змагань Всеукраїнських шкільних ліг "Пліч-о-пліч". Сформували 6 команд. Проєкт передбачає п’ять видів спорту: баскетбол, волейбол, чирлідинг, футзал та спортивне орієнтування.

Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Ольга Хома.

Іванка Брега — одна з учасниць команди. Раніше дівчина 6 років займалася танцями.

"Я надіюся, що ми будемо іти далі та вигравати перші місця та будемо йти на всеукраїнські ігри".

Іванка Брега. Фото: Суспільне Тернопіль

"Напрацьовуємо пластику рухів, тренуємо пластику рухів, тренуємо різні пози та фігури, що дуже важливо для чирлідингу. Діти мають велике бажання зайняти перемогу у четвертому етапі, щоб отримати перемогу і в другому, і в третьому етапах", — каже тренерка Ольга Мороз.

Ольга Мороз. Фото: Суспільне Тернопіль

Тренування. Фото: Суспільне Тернопіль

Всього буде п’ять етапів: шкільний, на рівні громад, районний, обласний та всеукраїнський. За словами директорки обласного департаменту освіти Ольги Хоми, на Тернопільщині сформували 454 команди.

"Реєстрація ще триває до 1 лютого. Разом з тим, команди територіальних громад вже нині тренуються щодо масштабних змагань, де кожен прагне перемогти".

Ольга Хома. Фото: Суспільне Тернопіль

Денис Злубко для себе обрав футбол. Хлопець каже, його команда складається із шести футболістів.

"Я займаюся футболом з 5 років, був у секції та клубі, так мені сподобалось, що я тепер тут граю. Ми тренуємося двічіна тиждень, щоб виграти і був кращий результат".

Денис Злубко. Фото: Суспільне Тернопіль

Футбольне тренування. Фото: Суспільне Тернопіль

Директорка Вишнівецького ліцею Валентина Ковальова каже, сформували 6 команд.

Вишнівецький ліцей. Фото: Суспільне Тернопіль

Перші змагання серед шкіл територіальних громад відбудуться 5 лютого та триватимуть до 30 березня, розповіла Ольга Хома.

Тренування з баскетболу. Фото: Суспільне Тернопіль

Вихованці ліцею. Фото: Суспільне Тернопіль

Проект "Пліч-о-пліч" шкільні ліги — це спортивні змагання, розроблені за світовим та європейським досвідом. Вони будуть проводитись щорічно, розподілені на кілька логічних етапів, розповів заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.