Команди з Тернопільщини готуються до замагань "Пліч-о-пліч"

У Вишнівецькому ліцеї на Тернопільщині школярі готуються до першого етапу змагань Всеукраїнських шкільних ліг "Пліч-о-пліч". Сформували 6 команд. Проєкт передбачає п’ять видів спорту: баскетбол, волейбол, чирлідинг, футзал та спортивне орієнтування.
Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Ольга Хома.
Іванка Брега — одна з учасниць команди. Раніше дівчина 6 років займалася танцями.
"Я надіюся, що ми будемо іти далі та вигравати перші місця та будемо йти на всеукраїнські ігри".
"Напрацьовуємо пластику рухів, тренуємо пластику рухів, тренуємо різні пози та фігури, що дуже важливо для чирлідингу. Діти мають велике бажання зайняти перемогу у четвертому етапі, щоб отримати перемогу і в другому, і в третьому етапах", — каже тренерка Ольга Мороз.
Всього буде п’ять етапів: шкільний, на рівні громад, районний, обласний та всеукраїнський. За словами директорки обласного департаменту освіти Ольги Хоми, на Тернопільщині сформували 454 команди.
"Реєстрація ще триває до 1 лютого. Разом з тим, команди територіальних громад вже нині тренуються щодо масштабних змагань, де кожен прагне перемогти".
Денис Злубко для себе обрав футбол. Хлопець каже, його команда складається із шести футболістів.
"Я займаюся футболом з 5 років, був у секції та клубі, так мені сподобалось, що я тепер тут граю. Ми тренуємося двічіна тиждень, щоб виграти і був кращий результат".
Директорка Вишнівецького ліцею Валентина Ковальова каже, сформували 6 команд.
Перші змагання серед шкіл територіальних громад відбудуться 5 лютого та триватимуть до 30 березня, розповіла Ольга Хома.
Проект "Пліч-о-пліч" шкільні ліги — це спортивні змагання, розроблені за світовим та європейським досвідом. Вони будуть проводитись щорічно, розподілені на кілька логічних етапів, розповів заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.